Sénégal: Centenaire d'Abdoulaye Wade - Les célébrations reportées aux 4 et 5 juin 2026

5 Mai 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé le report des célébrations du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade, initialement prévues le 29 mai 2026. En raison de la proximité avec la fête de Tabaski, l'événement se tiendra finalement les 4 et 5 juin à Dakar.

Placées sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Faye, ces célébrations débuteront au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose par une cérémonie officielle réunissant autorités et invités internationaux, suivie d'une exposition et d'un concert populaire.

Le lendemain, un colloque scientifique est prévu au Monument de la Renaissance africaine pour revenir sur l'héritage politique de Wade. Le PDS invite les Sénégalais à participer à cet hommage placé sous le signe de l'unité nationale.

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