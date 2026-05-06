Congo-Kinshasa: Le bourgmestre de Lukuga à Kalemie visé par une motion de défiance

Le bourgmestre de la commune de Lukuga, à Kalemie (Tanganyika), Zedi Ntambwa, est visé par une motion de défiance déposée le 30 avril dernier par le conseiller communal Robert Musambya. Il est attendu devant le conseil communal pour répondre de sa gestion, jugée « peu orthodoxe » par les élus locaux.

Incurie administrative et financière

L'initiateur de la motion reproche à l'autorité communale plusieurs manquements graves dans la conduite des affaires publiques. Selon le document, la gestion administrative et financière de la municipalité est marquée par une opacité totale.

Robert Musambya fustige notamment :

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L'absence de dépôt du budget communal, considéré comme une violation des règles de gouvernance

Une gestion financière sans retombées visibles sur le développement local

La perception de taxes sans contrepartie en services publics.

Crise sécuritaire et insalubrité

Sur le plan social, la motion pointe l'insécurité persistante dans la commune, caractérisée par des vols répétés. Les conseillers communaux déplorent l'absence de mesures efficaces pour protéger les citoyens.

Par ailleurs, l'insalubrité est jugée préoccupante. L'accumulation des déchets et l'absence d'une politique d'assainissement cohérente sont au coeur des griefs adressés au bourgmestre.

Procédure de déchéance

L'objectif de cette démarche est d'obtenir la déchéance de Zedi Ntambwa par l'entremise du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, conformément aux lois de la République.