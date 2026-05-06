Congo-Kinshasa: Play-offs - Lupopo gagne le derby lushois, Maniema Union et les Aigles assurent l'essentiel

La deuxième journée des play-offs s'est clôturé ce mardi 05 mai 2026 avec trois matchs disputées et riches en émotions, dont le derby lushois entre le FC Lupopo et le TP Mazembe.

Au stade Kibasa Maliba, le FC Lupopo a pris le dessus sur son éternel rival, le TP Mazembe, en s'imposant sur le score de 2 buts à 1.

Après une entame équilibrée, les Cheminots ont ouvert le score à la 25e minute grâce à Henoc Molia. Mais les Corbeaux ont su réagir en seconde période. Dieu-Bénit Ndongala a remis les deux équipes à égalité à la 53e minute, avant que Latif Goumey ne donne l'avantage définitif aux Jaune et Bleu à la 68e minute, dans un match à huis clos. Lupopo remporte ainsi un derby.

Belle opération pour les Aigles du Congo

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Dans le même stade, les Aigles du Congo ont réalisé une belle opération à l'extérieur en battant l'AS Simba sur le score de 2-0. Glody Kikwama a ouvert la marque à la 40e minute, avant que Jonathan Ikangalombo ne scelle définitivement la victoire en fin de match, à la 84e minute.

Maniema Union au sommet

Dans l'autre rencontre jouée au stade TP Mazembe, l'AS Maniema Union a assuré l'essentiel face à Céleste FC en s'imposant 1-0. Le but victorieux a été inscrit juste au retour des vestiaires, à la 46e minute, par Chadoma.

Cette victoire précieuse permet à Maniema Union de prendre la tête du classement provisoire.

Le classement provisoire se présente comme suit :

Maniema Union 6 points +3

FC les Aigles du congo 4 points +2

FC Lupopo 4 points + 1

TP Mazembe 3 points +1

CS Don Bosco 3 points +1

Celeste FC 1 point -1

AS Simba 1 point -2

AS Vclub 0 point