Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 06 mai 2026

revue de presse

Le Cap-Vert prépare la riposte face au hantavirus

La riposte au Cap-Vert face à la situation sanitaire dans un bateau de croisière qui mouille depuis dimanche près de Praia, la capitale.

Le pays a mis en place une zone d'isolement et une équipe pluridisciplinaire chargée le cas échéant, d’assister les personnes à bord du paquebot Hondius en proie à une épidémie d’hantavirus.

Elle a déjà coûté la vie à trois personnes selon l’Organisation mondiale de la santé. (Source Africanews)

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Burkina : Nouvelles suspensions de 205 associations

Dans un contexte de durcissement administratif, les autorités burkinabè poursuivent leur vaste opération de mise en conformité des organisations de la société civile, avec une nouvelle série de suspension, au nombre de 205, qui alourdit un bilan déjà conséquent en quelques semaines.

Le gouvernement burkinabè a suspendu 205 associations supplémentaires à compter de ce mardi, portant à plusieurs centaines le nombre d’organisations frappées par des mesures administratives en moins d’un mois.

Selon l’arrêté du ministre de l’Administration territoriale, Emile Zerbo, 205 associations sont suspendues « en raison du non-renouvellement de leurs instances conformément à leurs statuts et règlement intérieur et à la loi en vigueur ». (Source Apanews)

Sommet « Africa Forward » : Paris et Nairobi ouvrent une nouvelle ère diplomatique

Pour la première fois depuis 1973, le sommet Afrique-France se tient hors de l’espace francophone. Les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi, la France affiche sa volonté de refonder ses relations avec le continent en se tournant vers les puissances anglophones et les économies émergentes.

En accueillant le sommet rebaptisé « Africa Forward : partenariats pour l’innovation et la croissance », le Kenya s’impose comme l’épicentre d’une diplomatie française en pleine recomposition. Emmanuel Macron y affirme sa volonté de rompre avec le traditionnel « pré carré » francophone, dans une Afrique où les équilibres géopolitiques et économiques se redessinent à grande vitesse. (Source Afrik.com)

Centrafrique : L’opposant Anicet-Georges Dologuélé empêché de quitter le territoire

Principal rival du président Faustin-Archange Touadéra, Anicet-Georges Dologuélé a été interdit de sortie du territoire mardi à Bangui, selon son avocat. Une mesure prise sans décision judiciaire apparente, dans un climat politique tendu.

L’ancien Premier ministre a été empêché d’embarquer pour Addis Abeba, où il devait se rendre à l’invitation de l’Union africaine. Selon son avocat, la police a confisqué son passeport diplomatique et lui a notifié une interdiction de quitter le territoire, sans lui présenter de décision de justice. (Source Africa Radio)

Au Tchad, une attaque attribuée à Boko Haram contre une base militaire fait 24 morts

L’offensive a visé, lundi 4 mai, la base de Barka Tolorom, sur les rives du lac Tchad. Un responsable de la région assure que la situation est désormais sous contrôle.

Une attaque survenue dans la soirée du lundi 4 mai sur la base militaire de Barka Tolorom, sur la rive tchadienne du Lac Tchad, a fait au moins 24 morts dans les rangs de l’armée et plusieurs blessés, ont rapporté plusieurs sources à l’Agence France-Presse (AFP), mardi 5 mai.

« L’attaque a fait 25 morts et 46 blessés du côté de l’armée tchadienne », a déclaré un responsable militaire à l’AFP, attribuant l’attaque à la secte islamiste Boko Haram. « La situation est maîtrisée et sous contrôle », a assuré à l’AFP un responsable administratif de la région, qui confirme l’attaque des djihadistes de Boko Haram en déplorant de son côté un bilan de « 24 morts et plusieurs blessés » (Source LeMonde Afrique)

Le Sénégal se prépare à célébrer en grande pompe les 100 ans de l'ex-président Abdoulaye Wade

Il est une figure politique majeure au Sénégal : Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais, président de la première alternance démocratique du pays, à la tête de l'État de 2000 à 2012, soufflera ses 100 bougies le 29 mai 2026. Un hommage national lui sera rendu, mais sur deux autres jours.

Les banderoles pour le centenaire d'Abdoulaye Wade ornent déjà le siège du Parti démocratique sénégalais (PDS), bien que les festivités prévues n'auront pas lieu le 29 mai, jour de son anniversaire : en raison de la proximité de la Tabaski – l'Aïd el-Kebir dans les pays du Maghreb –, l'hommage national qui doit lui être rendu pour l'occasion a en effet été repoussé aux 4 et 5 juin 2026. (Source RFI)

Prix Marc-Vivien Foé 2026: Lamine Camara, Moussa Niakhaté et Mamadou Sangaré en finale

Les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24 sont connus. Deux joueurs sénégalais Lamine Camara et Moussa Niakhaté sont en lice tandis que le Malien Mamadou Sangaré va compléter la liste. Le successeur du Marocain Achraf Hakimi sera connu le 11 mai prochain.

À seulement 22 ans, Lamine Camara a définitivement quitté le statut de "grand espoir" pour endosser celui de cadre incontestable. Pour sa troisième saison en Ligue 1, l’international sénégalais est devenu la clé de voûte du milieu de terrain de l’AS Monaco. Élu meilleur joueur du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en février, il a confirmé son talent au plus haut niveau.

Si Camara et Niakhaté semblent les favoris naturels, Mamadou Sangaré s’invite dans la discussion en véritable "carte fraîcheur". Le Malien du RC Lens, arrivé cet hiver en provenance de l’Austria Vienne, a très vite changé le visage du milieu artésien. (Source PressAfrik)

L’Angola décroche cinq médailles d'or aux Championnats d'Afrique de patinage

L'équipe angolaise de patinage a conclu lundi les Championnats d'Afrique de patinage, qui se sont déroulés au Caire, en Égypte, avec cinq médailles d'or.

Au total, l'Angola a remporté 17 médailles : cinq médailles d'or, trois d'argent et neuf de bronze. L'équipe féminine s'est montrée plus performante, avec 10 médailles contre sept pour l'équipe masculine.

Lors de la cérémonie de clôture, lundi, l'Angola s'est distingué en saut libre, Salvador Miguel remportant la médaille d'or. L'Égypte et le Libéria ont respectivement décroché la deuxième et la troisième place. (Source Angop)

Ghana : L'histoire de Kwame Nkrumah portée sur le grand écran

Eyes of Ghana retrace l'histoire du héros de l'indépendance. Lancé au dernier festival de Toronto, le documentaire vient d'être montré pour la première fois à Accra.

Le documentaire Eyes of Ghana retrace l'histoire de Kwame Nkrumah. Il s'agit de la première production internationale grand public sur l'histoire du héros de l'Indépendance, figure tutélaire du Ghana. Sorti en septembre 2025 au festival de Toronto, ce documentaire poursuit sa tournée.

Récemment, le film a été montré pour la première fois dans son pays d'origine, à Accra. (Source Deutsche Welle)

Maroc: A 29,2%, le chômage des jeunes reste à un niveau préoccupant

Le taux de chômage strict s'est établi à 10,8% au premier trimestre 2026, a annoncé le Haut-commissariat au plan (HCP), précisant qu'il s'est situé à 13,5% en milieu urbain et 6,1% en milieu rural.

Dans sa récente note d'information relative à la situation du marché du travail au Maroc au premier trimestre, l'institution publique a affirmé que « ce taux culmine à 16,1% pour les femmes contre 9,4% pour les hommes ».

Cette note s'appuie sur les résultats de la nouvelle « Enquête sur la main-d'oeuvre » (EMO2026), qui constitue la première enquête d'une nouvelle génération d'enquêtes sur le marché du travail au Maroc, a indiqué le HCP mettant en exergue qu'elle est «conçue conformément aux récentes normes internationales adoptées lors des 19e, 20e et 21e Conférences internationales des statisticiens du travail (CIST) de l'Organisation internationale du travail (OIT) ». (Source Libération)