Gabon: L'ANINF et sa feuille de route 2026 pour accélérer la transformation du pays

Dans un contexte de modernisation rapide des services publics, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) place l'année 2026 sous le signe de l'expansion et de la souveraineté numérique. C'était le 1er mai 2026 lors de la manifestation de la fête du Travail.

À l'occasion de la Fête du travail, célébrée pour la première fois dans la Tour ANINF, le directeur général Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki a détaillé les grands axes du plan d'action : extension territoriale, digitalisation de l'administration et montée en compétences.

Une célébration emprunte de symboles

« Cette édition 2026 a une signification vraiment spéciale. Pour la première fois, nous célébrons cette fête ici, dans notre propre salle », a déclaré le Directeur général. La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes du travail aux agents comptant 10 ans de service, ainsi qu'un hommage aux retraités. « L'ANINF ne s'est pas construite en un jour », a-t-il rappelé.

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Pour renforcer sa présence sur le territoire, l'ANINF ouvrira en cette année en cours, des bureaux régionaux dans le Huat-Ogooué à Franceville et dans le Woelu-Ntem, à Oyem. Des recrutements locaux accompagneront ce déploiement. C'est le déploiement en régions et numérisation ciblée.

En parallèle, plusieurs chantiers de digitalisation se poursuivent dans des secteurs stratégiques : Assemblée nationale, transports, commerce et tourisme.

Aussi, l'ANINF Academy montera t-elle en puissance avec 18 nouvelles salles dédiées aux métiers du numérique : cybersécurité, intelligence artificielle et robotique. Des partenariats internationaux, notamment avec les États-Unis, sont envisagés pour renforcer l'expertise nationale. C'est la formation et cybersécurité au coeur des priorités. « L'ANINF est appelée à contribuer à la construction d'un Gabon fort, moderne et souverain sur le plan numérique », a insisté Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki.

Mesures sociales pour les agents

Côté conditions de travail, l'Agence annonce l'ouverture d'un "ANINF Café", la dotation de onze véhicules de service et un accès facilité au logement via la Société nationale immobilière (SNI) sur le site d'Essassa. Le Directeur général a salué la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait du numérique « un instrument essentiel de modernisation de l'État et d'amélioration du service public ».

Au-delà de la modernisation des outils, le plan 2026 vise à structurer durablement l'écosystème numérique gabonais : sécurisation des infrastructures, interopérabilité des services publics et émergence d'une expertise locale. L'ANINF se positionne ainsi comme le bras technique de la souveraineté numérique du pays, avec pour objectif de faire du digital un levier de développement et d'efficacité administrative.