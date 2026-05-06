Afrique du Nord: Le FMI prévoit pour l'Algérie un PIB de 317 milliards USD en 2026

ALGER — Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit pour l'Algérie un Produit intérieur brut (PIB) de plus de 317 milliards USD au cours de 2026, plaçant ainsi l'économie nationale en tête dans la région maghrébine.

Selon les dernières données publiées par le FMI sur son site officiel, le PIB de l'Algérie devrait s'établir à 317,17 milliards USD en 2026, contre 285,72 milliards USD en 2025, avec une croissance estimée à 3,8%.

Le PIB algérien occuperait ainsi la première place au niveau maghrébin et la quatrième à l'échelle africaine.

Selon le critère de la Parité de pouvoir d'achat (PPA), le PIB prévu pour l'Algérie en 2026 est estimé à 941,54 milliards USD.

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Le critère de la PPA constitue un outil d'analyse reposant sur la comparaison des niveaux de prix entre les pays. Il prend en compte les différences de coût de la vie et des prix des biens et services, permettant ainsi une évaluation plus précise de la taille des économies et de leur capacité réelle de production et de consommation, indépendamment des fluctuations des taux de change.

Ainsi, contrairement au PIB nominal, qui repose sur le taux de change officiel, le calcul du PIB selon la Parité de pouvoir d'achat s'effectue après ajustement des montants en fonction du niveau de vie réel.