Afrique: L'Égypte condamne fermement l'attaque contre l'aéroport international de Khartoum

La République arabe d'Égypte a fermement condamné mardi l'attaque perpétrée par drones contre l'aéroport international de Khartoum. Cet acte constitue une violation flagrante de la souveraineté soudanaise, une menace pour la sécurité des infrastructures civiles et une atteinte au bien-être du peuple soudanais frère.

De plus, il représente une dangereuse escalade qui ne fera qu'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan et entraver les efforts de paix.

Un communiqué publié aujourd'hui par le ministère égyptien des Affaires étrangères indique que l'Égypte exprime sa profonde préoccupation et condamne fermement la multiplication des attaques, qui proviendraient du territoire d'un pays voisin. Ces attaques risquent d'étendre le conflit et d'en accroître les répercussions dans la région.

Le communiqué affirme que l'Égypte, fidèle à ses positions, rejette toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires soudanaises.

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L'Égypte a souligné la nécessité de respecter l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, et d'adhérer pleinement à la politique de bon voisinage, conformément aux règles du droit international et aux principes de la Charte des Nations Unies, qui interdisent toute ingérence dans les affaires intérieures des États.

L'Égypte a également réaffirmé son soutien à tous les efforts régionaux et internationaux visant à contenir la crise et à préserver les ressources du peuple soudanais frère, et a réaffirmé son engagement constant à oeuvrer avec ses partenaires pour désamorcer la situation et privilégier les solutions pacifiques qui répondent aux aspirations du peuple soudanais à la sécurité et à la stabilité.