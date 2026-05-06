Soudan: Premier ministre inspecte l'aéroport international de Khartoum

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, accompagné du ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Ayisir, du Wali de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali, a inspecté l'aéroport international de Khartoum cet après-midi afin de s'assurer que tout soit prêt pour la reprise immédiate du trafic aérien après l'achèvement des procédures techniques nécessaires.

Le Premier ministre a exprimé sa condamnation sans équivoque de cet acte barbare, qui constitue une attaque contre une infrastructure purement civile, un acte interdit par toutes les lois internationales.

Il a salué la vigilance des forces de sécurité et militaires, qui sont restées inébranlables et ont consenti des sacrifices au service du peuple soudanais.