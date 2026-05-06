Soudan: Le bureau de presse du ministère de l'Information - La situation est stable à l'aéroport de Khartoum

Le bureau de presse du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme a annoncé qu'un site situé dans l'aéroport de Khartoum a été visé par un drone, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a indiqué que les autorités sécuritaires et militaires compétentes sont intervenues immédiatement et ont appliqué les procédures techniques et sécuritaires prévues par les protocoles en vigueur, tout en poursuivant les évaluations nécessaires afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité.

Le communiqué a précisé que le trafic aérien à l'aéroport de Khartoum reprendra normalement dès l'achèvement des procédures de routine engagées à la suite de l'incident.

Le ministère a appelé les citoyens et les médias à faire preuve de rigueur dans le traitement des informations et à se référer exclusivement aux sources officielles, mettant en garde contre la diffusion de rumeurs ou d'informations non vérifiées.

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Le bureau de presse a réaffirmé que la situation demeure pleinement sous contrôle et que la protection des citoyens ainsi que des infrastructures constitue une priorité absolue, soulignant la poursuite de la coordination entre les autorités concernées afin de préserver la stabilité.