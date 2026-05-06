Addis Ababa — Les organisateurs du prochain Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux (ASMIS) affirment que cet événement constituera une plateforme essentielle permettant aux créateurs de contenu africains de lutter contre les représentations négatives du continent et de promouvoir une vision plus équilibrée de l'Afrique.

Ce sommet, qui se tiendra à Addis-Abeba les 7 et 8 mai, est organisé en collaboration entre le média Pulse of Africa (POA) et AGA Tech Enterprise.

Selon les organisateurs, ce rassemblement de deux jours réunira certains des plus grands créateurs numériques africains afin de discuter de la manière dont la narration, l'innovation et la connectivité numérique sont en train de transformer la communication, l'engagement citoyen et les opportunités économiques à travers le continent.

Une consultation de haut niveau avec les parties prenantes, organisée en amont du sommet, a déjà jeté ce que les organisateurs ont qualifié de bases stratégiques solides pour l'événement, positionnant Addis-Abeba comme un pôle émergent destiné à amplifier la voix de l'Afrique dans l'espace numérique mondial.

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S'exprimant lors d'une conférence de presse mardi, Bereket Sisay, coordinateur de Pulse of Africa, a déclaré que l'Afrique est souvent dépeinte à travers des récits centrés sur les conflits, la pauvreté et les crises -- des représentations qui, selon lui, ne reflètent pas les réalités plus larges du continent.

« Ce sommet vise à transformer la manière dont l'Afrique est présentée en réunissant des influenceurs des réseaux sociaux autour de discussions et d'une coordination axées sur le changement des perceptions de l'Afrique, des différents pays et des Africains », a déclaré Bereket.

Il a souligné que les influenceurs sont devenus de puissants créateurs de contenu dont les vidéos, les images et les publications écrites façonnent de plus en plus la perception mondiale du continent.

Selon M. Bereket, pour changer les discours négatifs qui perdurent depuis longtemps, il faudra une collaboration plus étroite entre les influenceurs, les médias et les acteurs du numérique.

Il a également souligné l'influence croissante de l'intelligence artificielle sur la création de contenu, notant que l'IA transforme rapidement la manière dont le contenu numérique est produit, distribué et consommé.

M. Bereket a déclaré que ce sommet encouragerait les influenceurs à intégrer des outils d'IA dans leur travail afin d'améliorer à la fois la qualité et la portée de leur contenu, tout en les aidant à rester compétitifs dans un paysage numérique en constante évolution.

Il a ajouté que les participants auraient également l'occasion d'explorer et de documenter les développements à Addis-Abeba, avec éventuellement des visites dans des destinations situées en dehors de la capitale.

Selon lui, le contenu qui en résultera contribuera également à renforcer une image positive de l'Éthiopie et de l'Afrique auprès des publics régionaux et mondiaux.

De son côté, Gemeda Olana, PDG d'AGA Tech Enterprise, a déclaré que l'ASMIS avait pour ambition de devenir l'un des plus grands rassemblements africains dédiés spécifiquement aux créateurs de contenu numérique.

Il a fait remarquer que de nombreuses conférences mondiales sur les influenceurs ne tiennent pas suffisamment compte des réalités particulières auxquelles sont confrontés les créateurs africains.

« Les influenceurs africains manquent souvent de plateformes où ils peuvent discuter ouvertement de leurs expériences, des défis auxquels ils sont confrontés et de l'impact des plateformes numériques sur leur carrière », a déclaré M. Gemeda.

Il a ajouté que l'organisation du sommet à Addis-Abeba, qui abrite le siège de l'Union africaine et plusieurs institutions régionales majeures, pourrait également contribuer à renforcer la visibilité internationale de l'Éthiopie et à dynamiser son secteur touristique.

Selon M. Gemeda, l'ASMIS 2026 se concentrera sur des questions clés, notamment les défis liés à la monétisation des contenus, l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et l'avenir de la création de contenus numériques en Afrique.

Le sommet explorera également comment la narration axée sur les influenceurs peut soutenir le cadre de développement de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

De plus, l'événement vise à générer une vague plus large de contenus numériques présentant l'Éthiopie et l'Afrique sous un jour plus positif, tout en contribuant à renforcer l'image du continent à l'échelle mondiale, a révélé M. Gemeda.

« Les influenceurs africains manquent souvent de plateformes où ils peuvent discuter ouvertement de leurs expériences, des défis auxquels ils sont confrontés et de l'impact des plateformes numériques sur leur carrière », a déclaré M. Gemeda.

Il a ajouté que l'organisation du sommet à Addis-Abeba, qui abrite le siège de l'Union africaine et plusieurs institutions régionales majeures, pourrait également contribuer à renforcer la visibilité internationale de l'Éthiopie et à dynamiser son secteur touristique.

Selon M. Gemeda, l'ASMIS 2026 se concentrera sur des questions clés, notamment les défis liés à la monétisation des contenus, l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et l'avenir de la création de contenus numériques en Afrique.

Le sommet explorera également comment la narration axée sur les influenceurs peut soutenir le cadre de développement de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

De plus, l'événement vise à générer une vague plus large de contenus numériques présentant l'Éthiopie et l'Afrique sous un jour plus positif, tout en contribuant à renforcer l'image du continent à l'échelle mondiale, a révélé M. Gemeda.