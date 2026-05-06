Soudan: Minawi - L'unité nationale est le pilier fondamental et toute tentative de division du peuple soudanais est révolue

5 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, a affirmé que les forces de la résistance populaire au Kordofan et au Darfour, ainsi que les hauts responsables militaires, s'accordent sur le fait que l'unité nationale constitue le fondement de la phase actuelle, et que le soutien aux forces armées représente la voie pour libérer « chaque parcelle du territoire national ».

Dans un message publié sur sa page Facebook, Minawi a mis en garde contre toute tentative visant à fragiliser l'unité nationale par la propagation de discours de haine ou l'incitation aux divisions, soulignant que « l'ère de la fragmentation du peuple soudanais est révolue sans retour ».

Il a ajouté : « Nous avons tiré les leçons du passé et consolidé la conviction que nous sommes un seul peuple, uni, avec une seule patrie et une seule armée pour la protéger ».

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