Soudan: Achèvement des Examens du Certificat Primaire à Alexandrie

5 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les examens du certificat primaire soudanais pour l'année 2026 ont pris fin ce lundi dans la ville d'Alexandrie, avec la participation de 1.890 élèves répartis sur deux centres (garçons et filles).

Le consul général par intérim du Soudan à Alexandrie, M. Ghanem Ahmed Yahya, a exprimé sa gratitude pour les efforts des professeurs, surveillants, équipes sécuritaires et médicales, qui ont contribué au bon déroulement de cet examen national.

Il a souligné que le succès de cette session est le résultat d'une préparation anticipée ayant permis le déroulement des épreuves dans un climat de calme et de discipline, saluant les élèves qu'il a qualifiés de « l'espoir de demain ».

M. Yahya a également remercié les autorités égyptiennes pour leur coopération dans la mise à disposition des établissements scolaires et la sécurisation du processus d'examen.

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