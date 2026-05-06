Soudan: Le Japon accorde 1,9 million de dollars au pays pour soutenir le relèvement et la cohésion sociale

Le Programme des Nation Unies pour le Développement (PNUD) a annoncé une contribution japonaise de 1,94 million de dollars destinée à financer deux initiatives de relèvement précoce et de consolidation de la paix au Soudan.

Lors d'une réunion tenue à Port-Soudan en présence de responsables soudanais, du représentant résident du PNUD, M. Luca Renda, et du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon, M. Takanobu Nakahara, il a été indiqué que les projets visent à renforcer les capacités institutionnelles, soutenir la cohésion sociale et relancer les activités économiques dans les zones affectées par la guerre.

Le président de la Commission soudanaise pour la paix, le professeur Suleiman Al-Dabilo, a salué l'appui du Japon, tandis que le représentant japonais a réaffirmé l'engagement de Tokyo, à travers JICA, à soutenir le relèvement du Soudan.