Afrique: Le président du groupe de travail sur les politiques de la GSMA Afrique appelle à des réformes fiscales urgentes pour accélérer l'inclusion numérique

Le responsable de la réglementation d'Airtel Africa et président du groupe de travail sur les politiques de la GSMA Afrique, M. Daddy Mukadi, a appelé les gouvernements africains à reconnaître les télécommunications comme un pilier économique essentiel et à mettre en œuvre deux réformes fiscales spécifiques susceptibles d'accélérer considérablement l'inclusion numérique à travers le continent.

S'exprimant lors de la première édition des États généraux du secteur des postes et télécommunications à Kinshasa, en RDC : un événement organisé pour soutenir l'élaboration d'une feuille de route stratégique pour le secteur numérique et des télécommunications du pays, en présence de S.E. le président Félix Tshisekedi - M. Mukadi, qui est également membre du GSMA Global Policy Group, a exhorté les acteurs gouvernementaux et industriels à repenser le rôle des télécommunications dans le développement national. Il a fait valoir que ce rôle ne devait pas être considéré comme une préoccupation sectorielle, mais comme un impératif à l'échelle du continent.

« Le secteur des télécommunications ne peut plus être considéré comme un simple secteur de soutien », a déclaré M. Mukadi. « C'est désormais un secteur clé. Les deux sont essentiels, et tous les autres secteurs, de la sécurité et de la finance aux transports et à la santé, dépendent des technologies numériques pour leur croissance. »

Ses remarques interviennent à un moment critique pour l'économie numérique africaine. Selon le rapport « Mobile Economy Africa 2025 » de la GSMA, le secteur mobile a contribué à hauteur de 220 milliards de dollars à l'économie du continent en 2024. Cela équivaut à 7,7 % du PIB, et devrait atteindre 270 milliards de dollars d'ici 2030. Pourtant, bien que les réseaux mobiles couvrent désormais 95 % de la population africaine, près de 75 % des habitants du continent restent hors ligne.

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La GSMA identifie cet écart comme le plus grand défi de l'Afrique en matière de connectivité, principalement dû au coût prohibitif des appareils.

M. Mukadi a donc appelé à des ajustements stratégiques des politiques publiques, ainsi que des cadres juridiques et réglementaires, afin de favoriser un accès plus large aux services numériques. Il a affirmé que le secteur des télécommunications devait être considéré comme un pilier fondamental du développement économique, les parties prenantes devant travailler ensemble pour accélérer les investissements, étendre la couverture et combler le fossé d'utilisation à travers le continent.

Le directeur de la réglementation d'Airtel Africa a également mis en avant les principaux obstacles à l'inclusion numérique, notamment le coût des smartphones et l'impact des droits d'importation sur les infrastructures de télécommunications. Il a proposé une exonération de deux à trois ans des droits d'importation et des taxes pour les smartphones d'entrée de gamme dont le prix se situe entre 40 et 150 dollars américains, afin de contribuer à combler le fossé d'utilisation. Il a également appelé à la suppression des droits d'entrée sur les équipements de télécommunications pendant au moins trois ans pour soutenir l'extension de la couverture réseau.

Selon lui, « ces mesures contribueraient à mettre en place une technologie numérique inclusive et durable au service du progrès économique et social », a déclaré M. Mukadi. « Elles permettraient également d'accélérer la connectivité, d'améliorer l'accès et de permettre à davantage de personnes, d'entreprises et de communautés de s'intégrer à l'économie numérique. »

Il a ajouté que le gouvernement et le secteur privé devaient travailler en étroite collaboration pour créer un environnement réglementaire qui encourage l'innovation, protège les intérêts des consommateurs et soutiennent les investissements à long terme.

À propos d'Airtel Africa

Airtel Africa est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de paiement mobile, présent dans 14 pays d'Afrique subsaharienne. L'offre intégrée d'Airtel Africa propose des services vocaux et de données mobiles nationaux et internationaux, ainsi que des services de paiement mobile, à 173,8 millions de clients. La stratégie de l'entreprise vise à offrir une expérience client exceptionnelle sur l'ensemble de son réseau et à renforcer l'inclusion numérique et financière afin de transformer les vies à travers l'Afrique, conformément à notre mission d'entreprise.