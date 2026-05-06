Afrique: Le Palais des Congrès « Omar Bongo Ondimba », un véritable joyaux architecturale et un levier stratégique au service du rayonnement et du développement du Gabon

Le Palais des Congrès « Omar Bongo Ondimba », un véritable joyaux architecturale et un levier stratégique au service du rayonnement et du développement du Gabon. Un mérite pour le Chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema qui a affiché sa détermination et son engagement envers le peuple gabonais pour cette oeuvre construite au bout de 18 mois. Un honneur pour le Gabon qui désormais va contribuer à l'organisation des grandes rencontres internationales.

L'inauguration du Palais des Congrès « Omar Bongo Ondimba », de la Cité de la Démocratie entièrement rénovée, constitue une fierté pour les gabonais.

Au-delà de la portée symbolique de cette réalisation, cet ouvrage incarne une avancée décisive dans la transformation structurelle du Gabon.

Il marque le retour affirmé de Libreville sur la scène des grandes capitales diplomatiques et événementielles du continent, en offrant un cadre moderne, fonctionnel et conforme aux standards internationaux pour l'accueil de sommets, conférences et rencontres de haut niveau.

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La reconstruction de la Cité de la Démocratie, initiée dans le sillage du 30 août 2023, traduit la volonté du Chef de l'État de réhabiliter un site historique tout en le projetant dans une nouvelle dynamique de performance et d'attractivité.

Désormais conçu comme un véritable hub diplomatique, ce complexe de haut standing renforce la capacité du Gabon à capter des événements internationaux, générateurs de visibilité, d'opportunités économiques et de partenariats stratégiques.

La réalisation de ce projet structurant, confiée à l'entreprise turque SUMMA, a également contribué à dynamiser l'activité économique nationale à travers la mobilisation de compétences locales, la création d'emplois et le développement de savoir-faire dans le secteur du BTP.

À terme, l'exploitation de ce pôle intégré devrait soutenir durablement les secteurs du tourisme d'affaires, de l'hôtellerie et des services, tout en consolidant l'écosystème économique autour des grands événements.

Le Palais des Congrès « Omar Bongo Ondimba », pièce maîtresse de cet ensemble, se positionne ainsi comme un instrument stratégique au service de la diplomatie d'influence du Gabon. Il offre au pays les moyens de renforcer son leadership régional, d'accroître sa visibilité internationale et de promouvoir une image de modernité, de stabilité et d'ouverture.

Cette inauguration, intervenue en marge du Forum International de Libreville pour l'Innovation et le Développement, a réuni plusieurs Chefs d'Etat, anciens dirigeants, représentants d'Organisations Internationales et partenaires du Gabon, témoignant ainsi de l'intérêt renouvelé pour notre pays et de la confiance accordée à sa trajectoire de transformation.

À travers cette réalisation d'envergure, le président de la République confirme son ambition de doter le Gabon d'infrastructures structurantes, vecteurs de croissance, de souveraineté et de prestige.