Sénégal: Exploitation petroliere et gaziere - Le tournant décisif de la gouvernance

Plus qu'un tournant économique, l'entrée du Sénégal dans l'ère du pétrole et du gaz constitue un test majeur de gouvernance. Le challenge tourne autour des recettes publiques, le prix de l'énergie, du gaz domestique, de la transformation locale, et bien sûr de la traçabilité. L'enjeu n'est plus ce qui sort des profondeurs, mais ce que le pays est capable d'en faire.

En 2024, le Sénégal est entré dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures, avec les premières exportations de pétrole issues du champ de Sangomar, et les débuts de la production gazière. Une page longtemps attendue de l'histoire économique nationale s'est enfin ouverte. Pour un pays confronté d'une part, à une pression budgétaire croissante, et un endettement élevé, et d'autre part, une dépendance persistante aux financements extérieurs, l'événement a valeur de symbole.

Les premiers effets sont tangibles. En effet, le pétrole contribue à la fois, à améliorer les comptes extérieurs, à réduire le déficit courant et à soutenir la croissance. Les projections officielles annoncent une tendance à la hausse progressive des recettes publiques au cours des prochaines années. À court terme, l'impact est réel.

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Mais l'histoire des hydrocarbures, ailleurs et souvent en Afrique, invite à la prudence. L'entrée dans l'ère pétrolière ne garantit ni le développement, ni la prospérité partagée. Elle pose au contraire des questions décisives : comment capter la rente ? comment l'arbitrer ? comment l'investir sans en faire une nouvelle dépendance dans une économie déjà vulnérable aux chocs extérieurs ?

Au Sénégal, ces interrogations prennent une dimension particulière. Si des mécanismes de transparence existent et si les flux sont publiés, l'utilisation concrète des recettes pétrolières reste encore peu lisible pour le public. Les attentes sociales sont fortes, les promesses nombreuses, mais les choix structurants -- notamment sur la transformation locale, le raffinage, le gaz domestique ou le stockage -- tardent à s'imposer comme des priorités claires.

Ce dossier se propose d'analyser, au-delà de l'effet d'annonce, ce que l'exploitation pétrolière et gazière change réellement dans l'économie sénégalaise, les finances publiques et le modèle de développement, dès lors que le pétrole et le gaz ne relèvent plus de la promesse. Elle engage des décisions, des arbitrages et une responsabilité collective.

Un impact essentiellement conjoncturel

Malgré son caractère historique, l'entrée en production du champ pétrolier de Sangomar ne se traduit pas, à court terme, par une manne budgétaire capable de transformer les finances publiques sénégalaises. Les chiffres disponibles depuis 2024 appellent à la prudence, loin des attentes parfois nourries dans le débat public.

Selon les projections établies en 2024, les recettes issues de l'exploitation pétrolière devraient atteindre 127,7 milliards de FCFA en 2025, avant de progresser à 205,4 milliards en 2026 et 243,2 milliards en 2027. Des montants en hausse, mais qui restent modestes rapportés à l'ampleur du budget de l'État.

À titre de comparaison, les recettes fiscales totales du Sénégal dépassent 4 000 milliards de FCFA par an, tandis que le seul service de la dette absorbe plus de 1 600 milliards de FCFA. Même à l'horizon 2027, les recettes pétrolières représenteraient moins de 6 % des recettes de l'État. Insuffisant pour financer le budget ou réduire significativement l'endettement. Donc, le pétrole ne restructure pas les finances publiques ; il les soulage marginalement.

Sur le plan macroéconomique, en revanche, l'effet Sangomar est bien réel. En 2024, la mise en production du champ pétrolier a contribué à porter la croissance du PIB réel à 6,1 %, contre 4,3 % en 2023. Le secteur secondaire a ainsi enregistré une expansion spectaculaire de 18,7 %, portée en grande partie par les hydrocarbures.

L'impact est également visible sur les comptes extérieurs. C'est ainsi que les exportations de pétrole brut ont atteint 472 milliards de FCFA en 2024, contribuant à réduire le déficit courant de 39,1 % à 11,3 % du PIB (soit 2 244,7 milliards de FCFA) , contre près de 20 % un an plus tôt. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est aussi établi à 63 %, un niveau inédit sur les cinq dernières années.

Toutefois, cette amélioration reste fragile. La balance commerciale demeure déficitaire et la Position extérieure globale nette du pays continue de se dégrader, jusqu'à atteindre -22 852,8 milliards de FCFA en 2024. Un signal clair d'une dépendance persistante aux financements extérieurs et aux flux de capitaux.

En définitive, le pétrole ne change pas encore la nature des finances publiques sénégalaises. Il en atténue temporairement certaines contraintes, sans en corriger les faiblesses structurelles. La croissance qu'il soutient reste largement dépendante des cours internationaux et des exportations brutes, tandis que l'endettement, lui, continue de progresser.

Autrement dit, le Sénégal produit désormais du pétrole, mais il n'a pas encore changé de modèle économique. Tant que la rente restera marginale, volatile et peu transformée localement, elle ne pourra être qu'un levier conjoncturel, jamais un socle de développement.

Dès lors, la question décisive n'est plus celle des volumes produits ni des points de croissance gagnés, mais celle de l'usage des recettes et des capacités de transformation. Car dans une économie sous tension, ce n'est pas la ressource qui fait la différence, mais la manière dont elle est gouvernée.

Le risque du rendez-vous manqué

Le débat public s'est jusqu'ici concentré sur l'amont du secteur pétrolier et gazier : contrats, parts de l'État, revenus attendus, symboles de souveraineté. Ce débat est désormais insuffisant. Car la réussite ou l'échec du pétrole et du gaz sénégalais ne se jouera pas en offshore, mais à terre, en aval du secteur.

Raffinage, stockage, transport, distribution des carburants et du gaz domestique constituent le véritable point de contact entre les hydrocarbures et l'économie réelle. C'est dans ce segment que se concentrent les enjeux industriels, budgétaires et sociaux les plus lourds. C'est aussi là que l'État intervient le plus directement, que les subventions pèsent le plus sur les finances publiques et que la moindre perturbation se traduit immédiatement par des tensions sur les prix et le pouvoir d'achat.

Tant que les hydrocarbures sont majoritairement exportés à l'état brut, leur contribution au tissu productif national restera limitée. La véritable valeur économique d'une ressource extractive ne se mesure pas aux volumes produits, mais à la capacité du pays à la transformer, la distribuer et l'intégrer dans son économie.

Un pays toujours massivement importateur

Malgré l'entrée en production du champ de Sangomar, le Sénégal demeure, en 2024-2025, structurellement dépendant des importations de produits pétroliers raffinés. La consommation nationale oscille entre 2,3 et 2,6 millions de tonnes par an, principalement du gasoil, de l'essence, du fuel industriel et du kérosène.

La facture pétrolière reste l'un des principaux postes d'importation du pays, dépassant régulièrement 1 000 milliards de FCFA par an selon les cours internationaux. Elle constitue un facteur déterminant du déficit commercial et exerce une pression constante sur les réserves de change.

L'arrivée du pétrole brut national ne modifie pas fondamentalement cette équation. Tant que le Sénégal ne maîtrise pas pleinement la transformation, le stockage et la distribution de ses hydrocarbures, il restera exposé aux chocs extérieurs, aux fluctuations des prix internationaux et à une dépendance logistique persistante. Produire du pétrole sans en contrôler l'aval revient, en pratique, à exporter la valeur ajoutée et à importer la vulnérabilité.

Le risque est désormais clairement identifié : celui d'un rendez-vous manqué avec l'aval pétrolier et gazier. À défaut d'investissements structurants et de choix industriels clairs, le Sénégal pourrait devenir un pays producteur de pétrole... mais durablement dépendant pour son énergie. Une contradiction qui sera lourde de conséquences économiques et sociales.

La SAR : maillon stratégique, versus fragilité chronique

Créée dans les années 1960, la Société africaine de raffinage (SAR) demeure, plus de soixante ans plus tard, l'unique raffinerie du Sénégal. Avec une capacité théorique d'environ 1,5 million de tonnes par an, elle ne couvre cependant que 40 à 45 % des besoins nationaux en produits pétroliers. Son fonctionnement reste irrégulier, contraint par des limites techniques, financières et d'approvisionnement. Le résultat est connu : une dépendance persistante aux importations, un recours fréquent au soutien public et un risque systémique en cas d'arrêt prolongé de l'outil.

Jusqu'en 2025, la SAR raffinait quasi exclusivement du brut importé. Le début du raffinage partiel du pétrole local issu du champ de Sangomar marque donc une étape symbolique. Mais cette avancée a aussitôt relancé une question récurrente dans le débat public : pourquoi le brut sénégalais n'est-il pas raffiné intégralement sur place ?

La réponse tient moins à une volonté politique qu'à une réalité industrielle. Le brut de Sangomar, léger à moyen et faiblement sulfuré, est très recherché sur le marché international et souvent vendu avec une prime. Pour une raffinerie de complexité moyenne comme la SAR, ce type de brut peut s'avérer coûteux à l'entrée et moins optimal à transformer. À l'inverse, certains bruts importés, plus lourds ou décotés, sont mieux adaptés aux unités existantes et permettent des marges plus favorables.

Contraintes techniques, arbitrage de marge

Dans une récente intervention, le directeur général de la SAR rappelait que le brut de Sangomar est acquis aux prix du marché international, sans décote ni traitement préférentiel. Un rappel qui peut surprendre, mais qui reflète une réalité incontournable : le pétrole est un produit mondial. Même extrait des eaux sénégalaises, le pétrole se vend selon des références internationales, ajustées à sa qualité et à ses coûts logistiques. Il n'existe pas de "prix patriotique" du baril.

Accorder un prix préférentiel à la raffinerie nationale reviendrait, soit à renoncer à une partie des recettes publiques, soit à subventionner indirectement l'outil de raffinage. Les pays qui affichent des carburants bon marché ne le font pas par la magie de la production locale, mais par des choix fiscaux et budgétaires assumés.

Le non-raffinage intégral du brut de Sangomar relève donc d'un arbitrage industriel et non pas d'une anomalie.

Une raffinerie fonctionne avec des contraintes précises : profils de brut, rendements, équilibre des coupes. Raffiner un seul type de brut peut conduire à des déséquilibres, à la surproduction de certaines fractions et à un déficit de produits stratégiques comme le gasoil ou le kérosène. D'où le recours au blending, pratique standard visant à optimiser la rentabilité et la sécurité d'approvisionnement.

Le débat sur le prix du brut masque ainsi l'enjeu central, qui est la capacité industrielle réelle de l'aval sénégalais. La SAR demeure un outil stratégique, mais structurellement vulnérable, dont la modernisation est régulièrement annoncée sans transformation décisive. Tant que cet outil restera limité, la dépendance aux importations persistera.

La conséquence est immédiate. À la moindre hausse du baril ou du dollar, la facture pétrolière s'envole. À la moindre tension géopolitique ou logistique, les prix subissent une pression directe, même lorsqu'ils sont politiquement gelés. Or, produire du pétrole sans maîtriser pleinement son aval, c'est accepter que la souveraineté énergétique reste partielle, et que la vulnérabilité des prix demeure structurelle.

Au-delà du raffinage, l'autre faiblesse structurelle qui conditionne l'ensemble du système : est la capacité de stockage. C'est elle qui détermine la marge de manoeuvre de l'État face aux chocs, et, en creux, la fragilité de la distribution et des prix.

Stockage : le talon d'Achille de l'Aval

L'aval pétrolier comprend le raffinage (ex : Société Africaine de Raffinage (SAR)), le stockage (Senstock), le transport, la distribution. Le stockage est le point de tampon entre offre et demande.

Maillon discret mais décisif, le stockage constitue l'une des principales vulnérabilités de l'aval pétrolier sénégalais. Même si des infrastructures comme Senstock ont augmenté la capacité nationale, le stockage reste concentré principalement dans la zone portuaire de Dakar, sensible à la croissance rapide de la consommation, parfois en dessous du niveau optimal recommandé pour des réserves stratégiques de long terme.

Dans le détail, les niveaux de stocks varient fortement selon les produits. Le gasoil, principal carburant consommé, dispose d'environ de 195 000 m³ de capacité, soit 50 à 55 jours de couverture. L'essence ordinaire, en revanche, peut descendre sous le seuil des 20 jours, selon les périodes. Le kérosène (Jet A1) et certains fuels présentent des niveaux plus confortables, mais ces écarts traduisent une architecture de stockage inégale, peu adaptée à une gestion cohérente des risques. Le cas du gaz butane est encore plus révélateur.

Les capacités nationales de stockage du gaz butane sont limitées à environ 18 500 tonnes, alors même que la consommation progresse régulièrement. Cette contrainte structurelle explique les tensions récurrentes observées lors des pics de demande ou des retards d'approvisionnement, et renforce la dépendance à des importations fréquentes, coûteuses et urgentes.

Faute de stocks stratégiques couvrant plusieurs mois de consommation, le Sénégal ne dispose pas de marges de manoeuvre suffisantes pour arbitrer les cycles de prix internationaux ou absorber durablement des chocs logistiques. La moindre perturbation (retard maritime, tension sur le fret, crise géopolitique) se répercute rapidement sur l'ensemble de la chaîne, de l'importation à la distribution.

Cette faiblesse structurelle pèse directement sur les finances publiques. Lorsque les prix internationaux augmentent, l'État est contraint d'intervenir pour maintenir des prix administrés, sans pouvoir lisser l'impact dans le temps grâce à des réserves suffisantes. Le stockage, qui devrait jouer un rôle d'amortisseur, devient ainsi un facteur aggravant de vulnérabilité budgétaire.

Stockage stratégique (rôle central de Senstock)

SENSTOCK (la Sénégalaise de Stockage) est une entreprise spécialisée dans la gestion du stockage des hydrocarbures liquides au Sénégal. Elle joue donc un rôle important dans la problématique du stockage des produits pétroliers dans le pays.

Elle agit donc comme une plateforme centrale de stockage et de distribution des produits pétroliers importés ou issus de la production locale, ce qui constitue une partie essentielle de la chaîne logistique énergétique au Sénégal. De ce point de vue, elle joue un rôle logistique clé notamment : sécuriser et organiser le stockage des hydrocarbures liquides et contribuer donc à réduire les risques de pénurie.

Avant sa création (vers 2010), le Sénégal disposait de capacités de stockage beaucoup plus limitées. En mettant en place un dépôt de grande capacité, Senstock a contribué, d'une part, à augmenter la capacité nationale de stockage, ce qui aide à sécuriser l'approvisionnement, et d'autre part, à réduire les ruptures et à mieux gérer les flux entre importation, raffinage et distribution.

Elle a aussi contribué à centraliser et structurer le stockage des produits pétroliers, ce qui était auparavant dispersé entre différents petits dépôts.

Senstock garde uniquement des produits hydrocarbures liquides (carburants et dérivés) , elle ne gère pas tout le système national d'énergie (raffinage, pipelines de longue distance, distribution finale aux consommateurs).

Des projets d'extension sont annoncés, notamment à Sendou-Bargny et Dakhonga, pour près de 320 000 m³ de capacités additionnelles. Cependant, même menés à terme, ces projets devront être appréciés à l'aune de la croissance de la consommation nationale et des ambitions régionales affichées. Sans un saut qualitatif et quantitatif dans le stockage, toute montée en puissance du raffinage ou de la distribution restera partielle.

En définitive, le stockage cristallise les limites de l'aval pétrolier sénégalais, à savoir : un système fonctionnel en temps normal, mais peu résilient face aux chocs. Tant que cette dimension restera sous-dimensionnée, la sécurité énergétique du pays reposera plus sur l'intervention budgétaire et l'urgence politique que sur des capacités industrielles durables.

Dans un système aussi contraint, la distribution devient le point de cristallisation de toutes les tensions. C'est là que les limites industrielles, logistiques et budgétaires se traduisent en prix à la pompe et en arbitrages politiques à haut risque.

De la machine...

La distribution constitue le segment le plus visible de l'aval pétrolier. C'est aussi au stade de la distribution que toutes les fragilités de l'aval pétrolier sénégalais se concentrent. Elles ont pour nom, raffinage limité, stockage insuffisant, dépendance aux importations. Toutes ces contraintes structurelles finissent par se traduire au niveau où l'opinion publique les perçoit immédiatement, c'est-à-dire le prix à la pompe.

Le pays dispose d'un réseau dense de stations-service, avec une forte implication d'opérateurs nationaux. Ce maillage permet une couverture relativement satisfaisante du territoire, même si des disparités subsistent entre zones urbaines et rurales.

Dans la cartographie des acteurs, Total Energies et Vivo Energy (Shell) figurent parmi les leaders historiques du marché, disposant des réseaux de stations-service les plus étendus et d'une forte notoriété. Ils sont suivis par Oryx Energies, Elton Oil, Eres, Touba Oil, ou encore Africa Energy, qui contribuent à dynamiser la concurrence, notamment sur certains segments géographiques.

... A la pompe

Ces acteurs opèrent dans un cadre réglementé où les prix sont administrés par l'État. Ce système vise à protéger le pouvoir d'achat des ménages et à assurer une certaine stabilité du marché. Mais il limite également la concurrence par les prix et les marges de manoeuvre des distributeurs, confrontés à des coûts logistiques croissants, tout en renforçant la sensibilité du secteur aux décisions publiques.

La distribution des carburants au Sénégal représente environ 1,8 à 2,0 millions de tonnes par an (essence, gasoil, kérosène, fuel), en croissance régulière depuis une décennie. Mais c'est un marché fortement concentré. Les quatre premiers opérateurs concentrent à eux seuls près de 75 % du marché, ce qui limite la concurrence par les prix, mais en revanche, renforce la stabilité de l'approvisionnement.

Lorsque les cours internationaux du pétrole augmentent ou que le dollar se renchérit, l'ajustement ne se fait pas par les prix, mais par le budget. En 2023 et 2024, les subventions à l'énergie ont dépassé 500 milliards de FCFA, devenant l'un des premiers postes de dépenses publiques hors masse salariale. Une charge considérable, dans un contexte de déficit budgétaire élevé et de pression accrue sur la dette.

Les coûts cachés

La faiblesse des capacités de stockage aggrave cette situation. Faute de réserves suffisantes, l'État ne peut pas lisser les hausses dans le temps. Il est contraint d'intervenir dans l'urgence, souvent au plus mauvais moment du cycle des prix. Le gel ou l'ajustement partiel des tarifs devient alors un acte politique plus qu'un choix économique rationnel.

Cette logique entretient une illusion de contrôle. Les prix semblent stables, mais le coût est simplement déplacé : il pèse sur les finances publiques, accroît les besoins de financement et réduit les marges de manoeuvre budgétaires. À moyen terme, cette stratégie devient difficilement soutenable.

La distribution est également marquée par une forte concentration des acteurs et par une dépendance quasi totale aux flux importés. La moindre perturbation logistique (retard de navires, tension sur le fret, rupture régionale) se répercute rapidement sur l'approvisionnement intérieur. Dans ce contexte, la régulation des prix agit comme un couvercle posé sur un système sous pression permanente.

L'entrée en production du pétrole sénégalais n'a pas, à ce stade, modifié cette dynamique. Le brut local est exporté, les produits raffinés importés, et les prix continuent d'être indexés sur les marchés internationaux. La production nationale n'a pas supprimé la vulnérabilité ; elle l'a seulement rendue plus coûteuse à gérer.

À terme, le risque est double. Sur le plan budgétaire, la poursuite de subventions massives fragilise la soutenabilité des finances publiques. Sur le plan social, toute tentative de réajustement brutal des prix expose le pays à des tensions immédiates. La distribution devient ainsi le point de cristallisation d'arbitrages politiquement sensibles, où chaque décision comporte un coût élevé.

En réalité, le débat sur les prix masque une question plus profonde : celle du modèle énergétique. Tant que le Sénégal ne renforcera pas durablement ses capacités de raffinage, de stockage et de transformation locale, la régulation des prix restera un exercice défensif, fondée sur la contrainte budgétaire plutôt que sur la souveraineté industrielle.

Face à cette impasse sur les carburants liquides, le gaz naturel apparaît comme une alternative potentiellement plus structurante. Encore faut-il que son développement échappe aux mêmes logiques d'exportation brute et de dépendance logistique

Le gaz s'échappe

Plus discret dans le débat public, moins spectaculaire que le pétrole, le gaz cristallise, à lui seul, toutes les ambiguïtés de la trajectoire énergétique sénégalaise. Présenté comme le futur pilier de l'électricité, de l'industrie et du gaz domestique, il pourrait transformer durablement l'économie. Mais force est de constater qu'à ce stade, le Sénégal produit du gaz... sans disposer encore des moyens de l'utiliser réellement.

La première phase de GTA est dimensionnée pour environ 2,5 millions de tonnes de GNL par an, presque intégralement destinées à l'exportation, alors que le gaz est présenté comme le "game changer" de l'économie sénégalaise. Plus propre que le fuel, moins cher à long terme, le gaz est capable d'alimenter l'électricité, l'industrie et les ménages. Sur le papier, tout est là.

Mais pendant que le gaz est exporté, le Sénégal continue d'importer massivement des produits énergétiques. Chaque année, plus de 1 000 milliards de FCFA sont consacrés aux importations de combustibles, notamment pour la production d'électricité. Le mix énergétique demeure largement tributaire du fuel et du gasoil, et par conséquent, expose les finances publiques aux fluctuations des prix internationaux et alimentant la spirale des subventions.

Dans la réalité, l'aval gazier reste aujourd'hui le maillon le plus fragile de la chaîne.

Un aval industriel encore virtuel

Sur le terrain industriel, le silence est frappant. À ce jour, aucun programme public détaillé ne précise les volumes de gaz réservés aux usages industriels stratégiques -- engrais, agro-industrie, chimie, matériaux. Aucun cadre tarifaire clair connu, ne permet aux investisseurs d'anticiper des coûts énergétiques compétitifs. Résultat : les projets tardent, et le gaz reste une promesse plus qu'un intrant productif.

Dans l'électricité, la transition progresse lentement. Les centrales à gaz sont encore en construction ou à l'état de projet, tandis que les centrales thermiques classiques continuent d'absorber l'essentiel de la demande. Le gaz, censé réduire les coûts et stabiliser l'approvisionnement, n'a pas encore pris sa place dans le système.

La bonbonne à moitié vide

Sur le segment domestique, le contraste est tout aussi saisissant. Le gaz butane, massivement utilisé par les ménages, reste un produit largement importé. En 2023, la consommation nationale atteignait environ 216 000 tonnes, pour une capacité de stockage estimée à 18 500 tonnes, soit quelques semaines seulement de couverture. Cette faiblesse structurelle explique les tensions récurrentes sur le marché, malgré un dispositif de gestion des stocks censé sécuriser l'approvisionnement.

Le paradoxe est qu'un pays producteur de gaz naturel, le Sénégal, reste dépendant de l'importation de gaz conditionné pour les usages domestiques, avec une chaîne logistique fragile et coûteuse.

Le réseau gazier, ligne de fracture

Tout converge vers une même conclusion : sans infrastructure, le gaz ne transforme rien. Le Réseau gazier du Sénégal (RGS) constitue la pièce maîtresse de toute stratégie d'aval. Conçu pour relier les zones de production aux centres de consommation (Dakar, les pôles industriels et les centrales électriques), il pourrait acheminer entre 1,5 et 2,5 milliards de m³ par an. Un volume suffisant pour refonder le système électrique et soutenir une industrialisation fondée sur des coûts énergétiques plus compétitifs.

Mais à ce stade, le RGS reste un projet. Tant qu'il ne sera pas réalisé, le gaz demeurera confiné à l'exportation ou à des usages ponctuels, sans impact structurel sur l'économie réelle. Le pays peut donc devenir exportateur de GNL sans jamais devenir réellement un pays gazier.

Où vont les recettes ?

C'est sur le terrain de la gouvernance que les interrogations sont les plus vives. Selon le dernier rapport de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), publié en décembre 2025, le secteur extractif dans son ensemble a généré 455,9 milliards FCFA de revenus en 2024, dont 435,8 milliards FCFA versés au budget de l'État. Mais la transparence comptable ne règle pas tout.

Les documents budgétaires officiels ne retracent pas de manière lisible la destination de ces fonds, qu'il s'agisse de dépenses sociales, d'investissements productifs ou de mécanismes de stabilisation.

Cette absence de traçabilité alimente un doute légitime : non pas sur l'existence des recettes, mais sur leur utilisation effective. Or, dans un pays confronté à des attentes sociales élevées et à une pression budgétaire croissante, la transparence sur la rente pétrolière devient un impératif économique autant que politique. Le vrai débat n'est donc plus celui de la production, mais celui de l'usage.

Un angle mort des rapports ITIE

L'exemple du Fonds intergénérationnel (FIG), institué par la loi n°2022-09 et confié au FONSIS, illustre de manière particulièrement éclairante les limites actuelles de la gouvernance des recettes pétrolières. En plaçant le FIG, sous la tutelle directe de la Présidence de la République, par le décret n°2024-940 du 5 avril 2024, l'exécutif a profondément modifié l'architecture institutionnelle prévue par le législateur.

Officiellement, le gouvernement affirme qu'il ne s'agit que d'un simple choix de rattachement administratif, sans remise en cause de la loi. Dans les faits, ce repositionnement opère de fait, un dessaisissement indirect du FONSIS, et concentre la gestion du fonds au plus haut niveau de l'exécutif, réduisant de facto son autonomie et sa redevabilité.

Le FIG devient ainsi un angle mort de la transparence extractive, alors même qu'il est présenté comme un instrument clé de bonne gouvernance.

Aucune traçabilité

L'illustration la plus frappante du déficit de transparence concerne l'exercice budgétaire 2024. La Loi de Finances initiale avait prévu une dotation de 7,5 milliards FCFA au titre du Fonds intergénérationnel, marquant symboliquement le démarrage de l'épargne pétrolière. Or, cette dotation a été purement et simplement supprimée dans la Loi de Finances rectificative, sans qu'aucune communication officielle n'en précise la destination.

Les documents budgétaires ne permettent pas de retracer si ces ressources ont été redéployées vers d'autres dépenses, si elles ont servi à couvrir des besoins de trésorerie, ou si elles ont été affectées à un autre compte extrabudgétaire.

La question n'est donc plus de savoir si le pétrole et le gaz constituent une opportunité, mais que la Gouvernance des recettes, la transparence budgétaire et l'équité intergénérationnelle constituent désormais les véritables lignes de fracture du débat.

Gaz : la fin du pétrole sénégalais ?

Avec l'entrée du Sénégal dans l'ère du gaz, une idée revient avec insistance : celle d'un pétrole appelé à s'effacer. Mais la réalité est plus nuancée. Le gaz ne chasse pas le pétrole du paysage énergétique ; il en redessine les contours.

Dans un premier temps, le gaz va surtout remplacer le pétrole là où ce dernier coûte le plus cher , notamment dans la production d'électricité et certaines activités industrielles. Cette bascule est rationnelle, attendue et économiquement justifiée. Elle permet de réduire la dépendance aux importations, de stabiliser les coûts et de mieux planifier la croissance.

Mais dans les transports, le pétrole reste roi. Le parc automobile, l'aviation, le maritime et une large partie de la logistique, continueront à fonctionner aux produits pétroliers pendant encore plusieurs décennies. Les infrastructures, les technologies et les usages ne basculent pas du jour au lendemain.

Par ailleurs, avec la production nationale, le pétrole change de statut. Il n'est plus seulement un intrant énergétique importé, mais un actif stratégique, par conséquent une source de revenus, d'exportations et de fiscalité. Sa gestion devient un enjeu économique et politique majeur, où le stockage et la logistique jouent un rôle clé.

La vraie question n'est donc pas de savoir si le gaz va remplacer le pétrole, mais comment organiser intelligemment leur coexistence. Faute de planification claire, le Sénégal risque de se retrouver avec des infrastructures énergétiques performantes... mais mal articulées.

Durant cette transition, le défi est plus stratégique que technologique, car il s'agit d'aligner production, stockage, distribution et usages pour éviter les déséquilibres et maximiser les bénéfices économiques.

Le gaz ouvre donc une nouvelle phase. Le pétrole, lui, reste un pilier.

La réussite dépendra de la capacité du pays à piloter cette transition sans opposer deux ressources appelées à cohabiter durablement.

Le vrai pétrole ne coule pas encore

Le Sénégal est désormais un pays producteur de pétrole et de gaz. Le fait est établi, les premiers barils ont été exportés, les premières molécules de gaz liquéfié ont quitté les côtes. L'heure n'est donc plus à l'annonce, ni à l'attente. Elle est à l'épreuve.

L'exploitation des hydrocarbures ne constitue pas une victoire en soi. Elle ouvre, au contraire, une phase plus exigeante : celle des choix. Choix budgétaires, choix industriels, choix énergétiques, choix de gouvernance. Et sur ce terrain, les signaux sont encore brouillés.

Le pétrole a déjà livré sa première leçon. Malgré son impact positif sur la croissance et les comptes extérieurs, il reste, à court terme, un appoint budgétaire. Utile, mais insuffisant pour transformer les finances publiques. Plus inquiétant encore, la traçabilité de ses recettes demeure partielle, et les mécanismes censés incarner l'équité intergénérationnelle peinent à convaincre. La rente existe, mais son usage reste opaque.

L'aval, longtemps relégué au second plan, révèle les limites du modèle. En effet, le raffinage est sous-dimensionné, le stockage fragile, et la dépendance aux importations est persistante. C'est vrai, le Sénégal produit du brut, mais continue de subir les chocs des marchés internationaux.

Pour le Sénégal, l'équation est simple en apparence, mais redoutable dans les faits , car sans un aval structuré, financé et régulé, le pétrole et le gaz resteront une richesse comptable, bien plus qu'un moteur de transformation économique.

La souveraineté énergétique ne se décrète pas, elle se construit par des infrastructures robustes et des arbitrages assumés.

Le gaz, enfin, constitue le dernier test. Moins spectaculaire, mais plus structurant, il pourrait refonder le système électrique, réduire la facture énergétique et soutenir une industrialisation durable. À condition, toutefois, que l'État tranche clairement entre l'exportation et l'intégration domestique. À ce stade, le risque est réel de voir le gaz suivre la même trajectoire que le pétrole : visible dans les statistiques, mais peu transformateur pour l'économie réelle.

Au fond, le débat sur les hydrocarbures n'est pas technique. Il est politique. Il pose une question simple à multiples entrées, mais décisive : que voulons-nous faire de ces ressources ? Financer l'urgence budgétaire ou préparer l'avenir ? Accumuler des recettes ou bâtir des capacités ? Subir les marchés ou structurer un modèle énergétique cohérent ?

Le Sénégal n'a pas besoin de promesses supplémentaires. Il a besoin de décisions claires, de règles lisibles et de mécanismes de redevabilité effectifs. Faute de trancher, le Sénégal prend le risque d'un rendez-vous manqué. Le gaz continuera alors de s'échapper (non pas des puits offshores, mais des politiques publiques), laissant intacte la dépendance énergétique et les fragilités structurelles de l'économie.

L'ère des hydrocarbures n'est donc pas une fin. C'est un révélateur. Et peut-être, si elle est mal gérée, une occasion perdue de plus.