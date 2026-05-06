Sénégal: Le pays se prépare à célébrer en grande pompe les 100 ans de l'ex-président Abdoulaye Wade

Il est une figure politique majeure au Sénégal : Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais, président de la première alternance démocratique du pays, à la tête de l'État de 2000 à 2012, soufflera ses 100 bougies le 29 mai 2026. Un hommage national lui sera rendu, mais sur deux autres jours.

Les banderoles pour le centenaire d'Abdoulaye Wade ornent déjà le siège du Parti démocratique sénégalais (PDS), bien que les festivités prévues n'auront pas lieu le 29 mai, jour de son anniversaire : en raison de la proximité de la Tabaski - l'Aïd el-Kebir dans les pays du Maghreb -, l'hommage national qui doit lui être rendu pour l'occasion a en effet été repoussé aux 4 et 5 juin 2026.

Il y aura d'abord une cérémonie officielle dans la matinée du 4 juin, suivie d'une fête populaire avec une série de concerts. Le 5 juin ensuite, un colloque scientifique aura lieu pour se pencher sur l'héritage de celui qui est devenu une figure tutélaire pour la classe politique sénégalaise, fondateur du premier parti d'opposition en 1974 et toujours à la tête du PDS aujourd'hui.

« Une figure emblématique de notre continent »

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Pour l'une des porte-paroles du PDS, Nafissatou Diallo, il est normal de saluer ainsi celui qui a présidé le Sénégal pendant 12 ans, au début du XXIe siècle : « Tout son parcours en tant qu'opposant, le premier parti politique d'opposition fondé en 1974, l'exercice du pouvoir... Il nous a amené dans un Sénégal moderne. Et la longévité de son parti politique... Il est une figure emblématique de notre continent ! Ce n'est plus Abdoulaye Wade du PDS. Ça transcende tous ces domaines ».

L'hommage sera organisé sous le patronage de l'actuel président, Bassirou Diomaye Faye. S'agit-il d'un juste retour d'ascenseur, alors que le PDS avait soutenu sa candidature lors de la présidentielle de mars 2024 ? Les responsable du parti rejette cette lecture.

« Nous sommes dans une démarche éminemment républicaine qui transcende les clivages politiques quand il s'agit d'Abdoulaye Wade. Nous manifestons toute notre gratitude à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye, qui a bien voulu accepter ce parrainage », assure Bachir Diawara, un autre porte-parole du PDS.

Le futur centenaire Abdoulaye Wade sera-t-il là pour cet hommage national ? Son fils, Karim Wade, absent du pays depuis bientôt dix ans, en sera-t-il aussi ? Le PDS garde le secret à ce sujet pour le moment.