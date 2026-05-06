Ethiopie: Les Patriots exhortent la génération actuelle à reproduire cette glorieuse victoire par le développement

Addis Ababa — La génération actuelle devrait réitérer la victoire remportée par ses ancêtres en protégeant la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays tout en favorisant le développement, ont déclaré des membres de l'Association des patriotes éthiopiens.

Le 85e anniversaire de la Journée de la Victoire a été célébré sur la place du Monument de la Victoire, à Arat Kilo, Addis-Abeba.

S'adressant à l'ENA à cette occasion, Mekonnen Meshesha, un patriote, a déclaré que nos ancêtres avaient protégé la souveraineté du pays au prix de grands sacrifices et l'avaient transmise à la génération actuelle.

Selon lui, ce prix précieux payé pour la souveraineté est devenu un symbole de liberté non seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour les peuples opprimés du monde entier.

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Mekonnen a ajouté que cette victoire et cette dignité n'auront de sens durable que si la génération actuelle reproduit, par le développement, la glorieuse victoire remportée par ses ancêtres.

Cette génération a la responsabilité de transmettre à la génération future le pays dont elle a hérité, a ajouté le patriote.

Il a donc conseillé à la génération actuelle de transmettre l'Éthiopie à la prochaine génération dans la dignité, en s'instruisant et en travaillant sans relâche, jour et nuit.

De même, l'autre patriote, le sergent Dibaba Chala, a fait remarquer que l'héroïsme ne se limite pas aux champs de bataille ; les jeunes doivent donc s'unir pour faire de la pauvreté un souvenir du passé.

Un autre patriote, Yidnekachew Bantemulu, a déclaré que les jeunes devaient protéger le pays et le développer en s'inspirant du courage de leurs ancêtres.

Pour sa part, la patriote Seble Nigatu a félicité les jeunes pour leur engagement en faveur du développement et de l'innovation, les encourageant à intensifier leurs activités.