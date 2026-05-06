Congo-Brazzaville: L'Église orthodoxe russe officiellement autorisée au pays

Bien qu'une Église orthodoxe placée sous le Patriarcat grec d'Alexandrie soit déjà implantée au Congo-Brazzaville, le pays, qui entretient de très bonnes relations avec Moscou, vient officiellement d'accorder un certificat d'enregistrement à l'Église orthodoxe russe sur son territoire, selon l'agence de presse russe Tass. Si la démarche est contraire à la tradition de l'orthodoxie mondiale, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet stratégique global de la Russie, selon les experts.

L'Église orthodoxe russe (EOR) officialise sa présence dans un nouveau pays d'Afrique centrale. Après le Cameroun, où elle a été autorisée par décret au mois de janvier, celle-ci aurait reçu un certificat d'enregistrement en République du Congo, selon l'agence de presse russe Tass.

Comme au Cameroun pourtant, une église orthodoxe comptant quelques milliers de fidèles existe déjà dans le pays depuis les années 1980. Selon la tradition, celle-ci est placée sous la tutelle du Patriarcat orthodoxe grec d'Alexandrie, juridiction dédiée au continent.

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Mais depuis 2019, l'Église russe défie les règles en cherchant à aller au-delà de son périmètre pour « prendre [...] une dimension planétaire qu'elle ne devrait pas avoir », explique l'historien des religions spécialiste du monde orthodoxe, Jean-François Colosimo. Derrière sa dimension religieuse, celle-ci « devient une institution représentative de plus [...] des intérêts de Moscou », poursuit ce dernier.

Les relations Brazzaville-Moscou au beau fixe

Cette arrivée de l'Église orthodoxe russe au Congo s'inscrit dans un contexte de très bonnes relations entre Brazzaville et Moscou, à un moment où la Russie cherche à développer ses activités en Afrique centrale.

Alors que les deux pays se sont déjà engagés dans la construction d'un oléoduc de plus de 1 000 kilomètres de long reliant l'intérieur du Congo à sa façade Atlantique, le président Denis Sassou-Nguesso a par ailleurs annoncé, la semaine dernière, la signature prochaine à Brazzaville de plusieurs accords de coopération avec la Russie, dans le cadre d'un programme sur trois ans. Une annonce faite depuis Moscou, à qui le chef de l'État congolais avait réservé la première visite d'État de son nouveau mandat, afin de célébrer le soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.