Congo-Brazzaville: L'Église orthodoxe russe officiellement autorisée au pays

6 Mai 2026
Radio France Internationale

Bien qu'une Église orthodoxe placée sous le Patriarcat grec d'Alexandrie soit déjà implantée au Congo-Brazzaville, le pays, qui entretient de très bonnes relations avec Moscou, vient officiellement d'accorder un certificat d'enregistrement à l'Église orthodoxe russe sur son territoire, selon l'agence de presse russe Tass. Si la démarche est contraire à la tradition de l'orthodoxie mondiale, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet stratégique global de la Russie, selon les experts.

L'Église orthodoxe russe (EOR) officialise sa présence dans un nouveau pays d'Afrique centrale. Après le Cameroun, où elle a été autorisée par décret au mois de janvier, celle-ci aurait reçu un certificat d'enregistrement en République du Congo, selon l'agence de presse russe Tass.

Comme au Cameroun pourtant, une église orthodoxe comptant quelques milliers de fidèles existe déjà dans le pays depuis les années 1980. Selon la tradition, celle-ci est placée sous la tutelle du Patriarcat orthodoxe grec d'Alexandrie, juridiction dédiée au continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais depuis 2019, l'Église russe défie les règles en cherchant à aller au-delà de son périmètre pour « prendre [...] une dimension planétaire qu'elle ne devrait pas avoir », explique l'historien des religions spécialiste du monde orthodoxe, Jean-François Colosimo. Derrière sa dimension religieuse, celle-ci « devient une institution représentative de plus [...] des intérêts de Moscou », poursuit ce dernier.

Les relations Brazzaville-Moscou au beau fixe

Cette arrivée de l'Église orthodoxe russe au Congo s'inscrit dans un contexte de très bonnes relations entre Brazzaville et Moscou, à un moment où la Russie cherche à développer ses activités en Afrique centrale.

Alors que les deux pays se sont déjà engagés dans la construction d'un oléoduc de plus de 1 000 kilomètres de long reliant l'intérieur du Congo à sa façade Atlantique, le président Denis Sassou-Nguesso a par ailleurs annoncé, la semaine dernière, la signature prochaine à Brazzaville de plusieurs accords de coopération avec la Russie, dans le cadre d'un programme sur trois ans. Une annonce faite depuis Moscou, à qui le chef de l'État congolais avait réservé la première visite d'État de son nouveau mandat, afin de célébrer le soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.