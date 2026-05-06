Cote d'Ivoire: Campus France ouvre une nouvelle antenne dans le sud-ouest du pays

6 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

La France reste la première destination des étudiants ivoiriens. Pour mieux les orienter, l'ambassade de France et l'Université polytechnique ont inauguré, mercredi 6 mai une nouvelle antenne Campus France à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Cet organisme est déjà présent à Abidjan et à Bouaké. L'ouverture de ce nouveau bureau vise à mieux répondre aux demandes des étudiants de la région.

Cette nouvelle antenne est logée dans l'enceinte de l'Université polytechnique de San Pedro. Principal objectif : capter les étudiants du sud-ouest, les orienter et leur éviter le trajet jusqu'à Abidjan pour effectuer leurs démarches administratives.

L'antenne Campus France est organisée sous forme de guichet unique, avec une première campagne d'inscription qui s'étend du 1er octobre à fin janvier. Cette structure opère un premier filtre. « Le tri est très sélectif, on essaie de faire partir les meilleurs élèves », explique un responsable. Les conseillers tentent de dissuader les candidats qui ne sont pas éligibles, poursuit cette source.

Car dans les faits, sur 13 000 dossiers traités chaque année, un tiers seulement obtient une admission. En cause, le nombre important de refus de visa pour la France.

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Pour l'Université polytechnique, la présence de ce bureau est une piste de coopération avec des universités françaises. La structure souhaite, à termes, développer des « co-diplômes » avec des établissements partenaires. « Le but », rappelle un responsable de l'encadrement, « est que les étudiants fassent leurs études ici ».

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