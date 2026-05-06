Afrique: L'équipe angolaise de lutte olympique rentre des Championnats du continent avec 11 médailles

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale de lutte olympique est rentrée ce mardi d'Égypte, où elle a remporté 11 médailles (deux d'argent et neuf de bronze) aux Championnats d'Afrique de lutte, qui se sont déroulés du 26 avril au 4 mai à Alexandrie.

L'Angola a présenté 11 athlètes dans les catégories cadets, juniors et seniors. Ces résultats ont été obtenus dans les catégories des 57 kg, 65 kg, 67 kg, 68 kg, 70 kg et 79 kg, en lutte gréco-romaine, en lutte de plage et en lutte libre. À leur arrivée à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, les athlètes et l'équipe technique ont été accueillis dans une ambiance festive par les dirigeants sportifs, leurs familles et les supporters.

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