Angola: La production agricole au pays dépasse les 21 millions de tonnes

Luanda — La production agricole en Angola a atteint 21,2 millions de tonnes au cours de la campagne 2024/2025, contre 18,3 millions de tonnes lors de la campagne 2023/2024, selon les données de l'Enquête continue sur l'agriculture, l'élevage et la pêche (ICAPP) de l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais).

Les données présentées ce mardi à Luanda indiquent que le nombre d'exploitations agricoles, d'élevage et de pêche dans le pays a connu une croissance soutenue, passant de 2 571 511 à 2 628 507 en un an. L'Enquête continue sur l'agriculture, l'élevage et la pêche (ICAPP) révèle que la plupart de ces unités de production sont concentrées dans la région Centre de l'Angola, notamment dans les provinces de Huambo et de Bié.

Dans le secteur agricole, les racines et les tubercules, dont le manioc, demeurent les principales cultures en Angola, représentant environ 70 % de la production totale. Dans le secteur des céréales, le maïs domine en termes de production. Concernant la destination de la production, environ 46 % sont destinés à l'autoconsommation des ménages et 42,5 % à la commercialisation. Dans le secteur des fruits et légumes (cultures permanentes), la commercialisation représente plus de 80 % de la destination finale des produits.

Secteur de l'élevage et de la pêche

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Dans le secteur de l'élevage, en juin 2025, les chèvres dominaient le cheptel (3,7 à 5,6 millions de têtes), suivies des volailles (4,2 à 5,1 millions) et des bovins (3,1 à 4,4 millions de têtes). Concernant le secteur de la pêche, l'enquête, axée sur la pêche artisanale, a dénombré plus de 212 000 pêcheurs durant la période 2024/2025. Les prises totales s'élevaient à 1,1 million de tonnes, principalement des espèces marines comme la sardine et le chinchard. En eaux continentales (fleuves et lacs), le silure et la dorade étaient les espèces les plus capturées.

Suivi et politiques publiques

L'Enquête continue sur l'agriculture, l'élevage et la pêche (ICAPP) est un projet financé par la Banque mondiale, avec l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et du Fonds international de développement agricole (FIDA), dans le cadre de l'initiative internationale 50x2030. Son principal objectif est de fournir à l'exécutif angolais des données fiables pour la planification des politiques publiques et le suivi de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable (ODD).

À cette occasion, l'Institut national de la statistique a également indiqué qu'après l'achèvement de cette phase, la collecte de données pour le cycle agricole 2025/2026 est déjà en cours. L'ICAPP est une opération d'échantillonnage statistique réalisée auprès des ménages et des exploitations agricoles commerciales, à partir des résultats du Recensement agricole, d'élevage et de la pêche (RAPP 2019/2020).

Le projet a débuté en septembre 2023 et a été officialisé en 2024 par la signature d'un protocole d'accord entre l'INE (Institut national de la statistique), la Banque mondiale et l'Initiative 50x2030. Ce protocole d'accord définit la feuille de route opérationnelle pour la période 2023-2027.

L'INE réaffirme son engagement en faveur de la production et de la diffusion d'informations statistiques officielles de haute qualité, d'intérêt général pour le pays, fondées sur les principes de transparence, de fiabilité, d'autonomie technique et d'accessibilité statistique.