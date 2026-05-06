Angola: L'AIPEX invite les investisseurs européens à investir au pays

Luanda — Le président du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), Arlindo Rangel, a invité ce mardi à Luanda les investisseurs européens à renforcer leurs investissements en Angola et à tirer pleinement parti du potentiel du pays.

En marge de l'ouverture du 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne (UE), M. Rangel a souligné le climat de paix qui règne dans le pays, la stabilité du cadre macroéconomique, ainsi que l'abondance des ressources en eau et des terres arables, autant d'atouts essentiels pour attirer les investissements étrangers. Il a assuré que l'Angola poursuit ses efforts pour améliorer son environnement des affaires, l'AIPEX s'engageant à lever les obstacles et à créer des conditions favorables aux investisseurs.

« L'amélioration de l'environnement des affaires est un travail de longue haleine. Nous en sommes conscients et nous oeuvrons sans relâche pour une amélioration continue », a-t-il affirmé. Arlindo Rangel a mis en avant les opportunités d'affaires le long du corridor de Lobito, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), véritables moteurs de l'économie.

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S'inscrivant dans le cadre de l'initiative Global Gateway, le 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne (UE) vise à soutenir l'attraction des investissements européens pour accélérer le développement du corridor de Lobito dans les domaines de l'agroalimentaire, du transport, de la logistique et de l'énergie.

Sous le slogan « Du dialogue à l'investissement concret », cet événement se présente comme une plateforme stratégique visant à accélérer le développement des secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, des transports et de la logistique le long de l'une des routes commerciales les plus dynamiques du continent africain. Cette édition met l'accent sur la transformation du dialogue politique en projets concrets et la mobilisation efficace des financements, afin de contribuer au désir commun de renforcer la connectivité durable et à fort impact le long du Corridor de Lobito.

L'événement vise également à soutenir des chaînes de valeur résilientes, l'intégration régionale et l'investissement responsable, conformément aux priorités de coopération Angola-UE et à l'approche globale de «Global Gateway». Pendant deux jours, l'événement proposera des tables rondes sur le plan directeur du Corridor de Lobito - Global Gateway, le Commerce et l'investissement, la production et la transformation agricole et agro-industrielle, ainsi que les transports et la logistique.

Seront également abordés les sujets liés à l'économie bleue et aux opportunités côtières, aux banques et aux institutions de financement du développement, aux marchés et chaînes d'approvisionnement agricoles et agro-industrielles, ainsi qu'une session interactive avec les ministères angolais sur les projets du corridor de Lobito.