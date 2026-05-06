Angola: L'État économise 200 milliards de kwanzas grâce aux parcs photovoltaïques

Luau — La mise en service de centrales photovoltaïques dans plusieurs provinces a permis à l'État d'économiser environ 200 milliards de kwanzas par an et de réduire sa consommation de carburant de plus de 500 millions de litres.

Selon José Salles, directeur de projet de la Société angolaise de production d'électricité publique (PRODEL), les parcs de Biópio et de Baía Farta (Benguela), inaugurés en juillet 2022, sont ceux qui contribuent le plus à ces économies, avec 215 millions de litres de carburant économisés par an chacun.

Viennent ensuite les centrales électriques des municipalités de Luena (Moxico), avec 19,5 millions de kwanzas, Saurimo (Lunda-Sul), avec 19 millions de kwanzas, Luau et Cazombo (Moxico-Leste), avec 27,6 millions de kwanzas, et Cazombo et Lucapa (Lunda-Norte), consommant près de cinq millions de litres de combustible par an. Dans une déclaration à la presse suite à l'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, José Salles a affirmé que l'objectif de l'Exécutif est de mettre fin à l'exploitation des centrales thermiques, dans le cadre d'une réduction de la complexité opérationnelle et des émissions de gaz à effet de serre.

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La centrale photovoltaïque de Luau, d'une capacité installée de 32,2 mégawatts et destinée à approvisionner plus de 100 000 habitants, s'inscrit dans le cadre du programme d'électrification rurale. Le programme prévoit la construction de centrales solaires sur 60 sites répartis dans six provinces : Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico, Moxico-Leste, Malanje et Bié. Ces centrales auront une capacité totale de 250 mégawatts de panneaux photovoltaïques et un parc de batteries de 590 mégawatts.

Dans la province de Moxico-Leste, outre les centrales de Cazombo et de Luau, déjà en service, la construction de quatre autres systèmes photovoltaïques est prévue sur autant de sites. Moxico-Leste, dont le chef-lieu est Cazombo, fait partie des nouvelles provinces d'Angola, créées officiellement en 2025, dans le but de rapprocher les services sociaux de la population.