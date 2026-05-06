Madagascar: Toliara - Un projet répond à des besoins dans le Sud

Le projet Pôle intégré de croissance agro-industrielle dans le Sud (PICAS), porté par le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, fait actuellement l'objet d'une revue à mi-parcours. Axé sur les secteurs de l'agriculture et du développement rural, il vise à réduire la pauvreté tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Sud. La phase I du projet s'achèvera en décembre de cette année.

Une équipe du groupe de la Banque africaine pour le développement (BAD), bailleur de fonds du projet, est descendue dans l'Androy et l'Anôsy, régions d'intervention du projet PICAS à la fin du mois d'avril dernier. « L'objectif de la mission est d'évaluer le projet en quatre années d'existence. Les activités du projet ont été constatées, notamment la mise en place de six infrastructures de stockage dans les zones de production.

Parmi elles figurent un magasin de stockage à Soanierana, la banque alimentaire de Ranopiso qui est à 40% d'avancement, le site de captage du fleuve d'Efaho qui irriguera 15 000 ha de plaine à Ambovombe Androy, le site de bloc agro-écologique à Talaky Bas Tsihombe », explique Manda Andriamampianina, responsable en communication du projet PICAS.

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Dans la région Anôsy, les travaux portent également sur la réhabilitation de quatre grands périmètres irrigués, permettant d'accroître la superficie cultivable jusqu'à 600 ha. Dans la commune d'Ifotaka, district d'Amboasary, des infrastructures sociales ont été mises en place, telles que l'EPP et le CEG d'Agnarafaly ainsi que le marché communal qui est achevé à 95%. À Bekily Androy, un forage à haut débit est en cours de réalisation.

Par ailleurs, des formations et des distributions d'intrants agricoles sont en cours. Le responsable de préciser que le projet de captage du fleuve Efaho entrera dans la phase 2 du projet. Un nouveau rapport de mise en oeuvre sera établi afin de réajuster et de réorienter les activités encore à réaliser en phase I et II.