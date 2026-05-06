Cote d'Ivoire: Droits humains - Abidjan accueille une session internationale de haut niveau pour renforcer justice et paix

Abidjan confirme son statut de carrefour du savoir juridique et de la promotion des droits humains. Le lundi 4 mai 2026, la capitale économique ivoirienne a accueilli la cérémonie d'ouverture de la 10e session internationale de formation en droit international des droits de l'homme, un rendez-vous majeur réunissant experts, praticiens et acteurs engagés dans la défense des libertés fondamentales.

Cette session, organisée autour du thème « Droit international pénal et droit international humanitaire », s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des professionnels du droit face aux défis contemporains liés à la justice internationale et à la protection des populations en période de conflit.

Prenant part à cette cérémonie sur invitation de Alexandra Heldt, Directrice régionale Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, l'intervenant a salué la pertinence de cette initiative qui contribue à la consolidation de l'État de droit sur le continent africain.

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Il a également tenu à exprimer sa reconnaissance à Sébastien Touzé, Directeur de la Fondation René Cassin, pour la qualité d'une collaboration fructueuse établie depuis 2013. Une coopération durable qui témoigne de l'engagement commun des institutions partenaires en faveur de la promotion des droits humains et du renforcement des compétences juridiques.

Au-delà des remerciements adressés aux partenaires techniques et financiers ayant soutenu cette initiative, les organisateurs ont insisté sur l'importance stratégique de ce cadre de formation. Véritable plateforme d'échanges et de partage d'expériences, cette session vise à outiller les participants sur les mécanismes du droit international pénal et humanitaire, dans un contexte mondial marqué par la recrudescence des crises sécuritaires et humanitaires.

Pour les participants, cette formation représente bien plus qu'un simple apprentissage académique. Elle constitue un levier essentiel pour renforcer leur engagement en faveur de la justice, de la paix et du respect des droits fondamentaux. À travers des modules spécialisés et des interventions d'experts internationaux, les auditeurs sont appelés à développer une meilleure compréhension des enjeux liés à la lutte contre l'impunité et à la protection des victimes.

En accueillant cette 10e session internationale, Abidjan réaffirme ainsi son rôle de hub régional pour la formation en droits humains et sa volonté de contribuer activement à l'édification d'un monde plus juste, fondé sur le respect du droit et de la dignité humaine.