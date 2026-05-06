Cote d'Ivoire: Dialogue public-privé - Les organisations professionnelles outillées pour mieux porter la voix du secteur privé

Renforcer la qualité du dialogue entre l'État et le secteur privé. Tel est l'objectif du nouveau programme de renforcement des capacités des associations et organisations professionnelles (Aop), lancé le 5 mai 2026, à Abidjan par Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutive du Comité de concertation État/Secteur privé (Ccesp).

Cette initiative vise à améliorer la contribution des organisations professionnelles à l'élaboration des politiques publiques et à renforcer leur rôle de relais des préoccupations du secteur privé. « Le renforcement des capacités est un investissement sur le long terme. Il demande de l'engagement, du partage d'expérience et une volonté de se remettre en question », a souligné Mariam Fadiga Fofana à l'ouverture des travaux.

Le programme démarre par une phase pilote dans trois grands pôles économiques du pays : San Pedro, Bouaké et Korhogo. Au total, 150 bénéficiaires seront formés, à raison de 50 participants par localité.

À terme, l'ambition est d'atteindre 1 000 auditeurs sur l'ensemble du territoire national. La phase pilote s'étendra sur trois mois, avec un mois supplémentaire consacré au suivi-évaluation, afin de mesurer l'impact des formations sur le fonctionnement des organisations bénéficiaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présenté par le conseiller technique en chef du Ccesp, Georges Copré, le programme a été conçu pour répondre aux insuffisances techniques et organisationnelles relevées au sein des Aop. Les modules permettront aux participants de mieux comprendre l'environnement institutionnel du dialogue public-privé, de renforcer leurs capacités de plaidoyer et de maîtriser les techniques de formulation de requêtes adressées aux pouvoirs publics.

Les bénéficiaires seront également formés à la gestion administrative, financière et fiscale de leurs structures, à la mobilisation des ressources ainsi qu'à la communication, notamment digitale. Représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Bernard Assandé a rappelé que les AOP demeurent des acteurs essentiels d'un dialogue public-privé efficace.

Selon lui, une organisation crédible doit représenter réellement son secteur, disposer d'une gouvernance inclusive, produire une expertise fiable et offrir à ses membres des services à forte valeur ajoutée. Même son de cloche du côté du ministère du Commerce.

Pour Konan Alain, ce programme vient renforcer la stratégie nationale en faveur d'un secteur privé plus structuré et plus compétitif. « Le programme de renforcement des associations et organisations professionnelles lancé ce jour vient conforter les plans d'action du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pour un secteur privé plus dynamique et mieux structuré », a-t-il dit.

Au nom du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Konaté Ibrahim a invité les organisations bénéficiaires à s'approprier pleinement cette initiative.

À travers ce programme, le Ccesp entend consolider un dialogue public-privé plus structuré, plus efficace et davantage orienté vers les résultats, au service de la compétitivité du tissu économique ivoirien.