Cote d'Ivoire: À Washington - La Côte d'Ivoire séduit et s'impose comme une destination incontournable

À l'occasion de l'édition 2026 du « Passport DC's Around the World Embassy Tour (AWET) », la Côte d'Ivoire a brillamment mis en valeur son patrimoine à travers la 3e édition de la Journée « Sublime Côte d'Ivoire ».

Cet événement, qui a réuni plus de 60 représentations diplomatiques dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis, a permis à la chancellerie ivoirienne de s'imposer comme une escale incontournable.

Une vitrine d'exception pour la destination ivoirienne

Sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur Ibrahima Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Madame Mariame Ouattara, directrice du Bureau du tourisme, a coordonné cette activité qui s'est transformée en un véritable espace de découvertes culturelles.

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L'objectif de cette journée « portes ouvertes », initiée par le District de Columbia, était de mettre en lumière la richesse culturelle et touristique des nations représentées.

L'ambassadeur s'est félicité de l'engouement suscité par cette initiative, soulignant qu'elle offrait une opportunité unique de présenter la Côte d'Ivoire sous ses aspects les plus authentiques et attractifs. Le flux continu de visiteurs tout au long de la journée témoigne de l'intérêt croissant pour la destination ivoirienne sur la scène internationale.

Une immersion sensorielle entre rythmes et saveurs

Le programme, particulièrement riche, a offert aux convives une immersion totale dans la culture ivoirienne. Les festivités ont débuté par une prestation remarquable du groupe de danse « Afriky Lolo », venu du Missouri, qui a transporté le public au coeur des traditions ivoiriennes, notamment à travers les pas emblématiques du Zaouli.

L'expérience s'est poursuivie avec un volet gastronomique très apprécié. Les visiteurs ont découvert les saveurs de la cuisine ivoirienne à travers des mets emblématiques tels que l'attiéké, l'alloco, le poisson braisé et le choukouya. Des boissons et desserts traditionnels, comme le jus de bissap et le dêguê, ont également été proposés.

La Côte d'Ivoire, une destination d'avenir

Pour Madame Mariame Ouattara, cette mobilisation visait à promouvoir une culture vivante et une gastronomie dynamique afin de renforcer l'attractivité de la « destination Côte d'Ivoire ».

Grâce à cette participation remarquée, le pays confirme son positionnement en tant que destination émergente de premier plan, notamment auprès du public américain en quête d'authenticité et de nouvelles expériences culturelles.

Source : Service de communication de l'Ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis.