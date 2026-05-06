Afrique de l'Ouest: Réduction de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest - Abidjan lance les Awards de l'élevage et de l'aquaculture

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Malgré un fort potentiel agricole et humain, de vastes terres favorables à l'élevage, sans oublier d'importantes sources d'eau propices au développement de l'aquaculture, l'Afrique reste dépendante des importations alimentaires.

Pour remédier à ce déficit, les « Awards de l'élevage et de l'aquaculture (Awards Elaq) » ont été officiellement lancés le mardi 5 mai 2026, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce projet, organisé par elevages.org, en collaboration avec l'Association des banques et établissements financiers, a pour objectifs la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest, la réduction des importations massives de produits alimentaires, la création de millions d'emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi que le financement bancaire du secteur de l'élevage et de l'aquaculture.

L'événement, qui se déroulera du 31 août au 2 septembre 2026, mettra en lumière tous les acteurs du secteur issus des 16 pays de la sous-région, notamment les États de la Cedeao, de l'Aes ainsi que la Mauritanie.

À en croire les initiateurs, Awards Elaq 2026 promeut l'excellence, encourage l'innovation, valorise les meilleures pratiques et crée des opportunités concrètes.

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Concrètement, il s'agira de distinguer les meilleurs acteurs du secteur, de rapprocher les investisseurs, les banques et les entrepreneurs, et enfin de former et structurer les acteurs afin de bâtir des entreprises solides.

Environ une quarantaine de prix nationaux et régionaux seront attribués, incluant des distinctions spéciales pour les institutions financières engagées dans le financement dudit secteur. Les prix seront décernés aux éleveurs, aux provenderies et fournisseurs d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux fournisseurs d'intrants, d'infrastructures et d'équipements.

« Pour cette première édition, les champions seront désignés par leurs pays respectifs pour représenter leurs nations lors de la grande finale régionale à Abidjan. Dès la seconde édition, les compétitions nationales se dérouleront dans chaque pays avant la phase finale régionale », a expliqué le commissaire général, Yves M'Boua, qui a précisé qu'après l'édition de la Côte d'Ivoire, l'événement adoptera un principe tournant entre les pays participants.

Révélant le thème de cette édition : « Financement bancaire, moteur de croissance et de compétitivité des filières agropastorales et aquacoles en Afrique de l'Ouest », Essoh Franck, président du comité scientifique, a souligné que, pour postuler, les candidats doivent se référer au site : www.elevages.org.