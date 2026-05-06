Afrique: Coopération Côte d'Ivoire-Union africaine - Ouattara échange avec Ladislas Nze Bekale

5 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Etienne Aboua

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé, le 5 mai 2026, à sa résidence, avec le Représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Ladislas Nze Bekale.

"L'objet de la rencontre de ce jour était, avant tout, de présenter mes civilités au Président de la République, dans la mesure où j'ai été récemment nommé au poste de Représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine. Il s'agissait donc de me présenter officiellement à lui", a indiqué le nouveau Représentant de la Commission de l'Union africaine.

Il a également fait savoir qu'au cours de cet entretien, il a transmis à son hôte les félicitations du président de la Commission, Mahamoud Ali Youssouf, pour sa réélection ainsi que pour les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Il a aussi adressé les encouragements de Mahamoud Ali Youssouf pour les efforts de stabilisation de la région, au regard de la crise sécuritaire qui sévit dans le Sahel.

Cette rencontre, a-t-il ajouté, a été l'occasion de saluer le Président de la République, champion de l'Union africaine dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 qui constitue la politique de développement de l'Union.

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