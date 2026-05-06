Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Le nouveau président du Conseil reçu par le Chef de l'État

Juste après l'audience avec le Représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a reçu le mardi 5 mai 2026, à sa résidence, le nouveau président du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire (Cndh-CI), Christian Adjelou.

S'adressant aux journalistes, ce dernier a déclaré être venu faire à son hôte l'état des lieux de la situation des droits de l'homme.

Il a souligné que le Conseil, en tant que structure indépendante, travaille en toute objectivité, afin de garantir la protection, la promotion et la défense des droits humains.

Le Dr Adjélou Christian Arnaud a été élu à la tête du Conseil national des droits de l'homme le 24 mars 2026, à Abidjan. Il succède à Namizata Sangaré et entend renforcer la protection des citoyens ainsi que la présence du Cndh sur le terrain. L'homme est juriste, enseignant-chercheur, docteur en droit civil, droit des affaires et droit international privé.