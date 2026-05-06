Angola: Le SME expulse plus de 800 étrangers en situation irrégulière à Cunene

Ondjiva — Huit cent neuf ressortissants étrangers en situation irrégulière ont été expulsés de la province de Cunene au cours des douze derniers mois par le Service des migrations et des étrangers (SME), soit une augmentation de 315 par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon un rapport du SME auquel l'ANGOP a eu accès ce lundi, ces étrangers ont été expulsés pour violation de la loi relative à leur séjour illégal sur le territoire angolais. Parmi les personnes concernées, on note des Namibiens, des Sud-Africains, des Bangladais et des Éthiopiens, expulsés administrativement et judiciairement par le poste frontière de Santa Clara, à la frontière avec la Namibie. Durant la période concernée, les mouvements migratoires (départs et arrivées) de 880 401 Angolais et étrangers ont été enregistrés aux postes frontières de Santa Clara, Okalongo Calueque et Ruacana.

La source indique une collecte de 185 120 459 kwanzas, contre 207 161 118 kwanzas au cours de la période précédente, résultant de divers actes migratoires et du paiement d'amendes. Le Service des migrations et des étrangers (SME) de Cunene contrôle actuellement 519 étrangers de diverses nationalités, dont 195 sont titulaires d'un visa de travail et 61 de visa de résident permanent. On compte également 140 étrangers résidents, 33 titulaires de passeports spéciaux, 36 détenus, 23 condamnés, 13 personnes en détention provisoire, 16 réfugiés et deux demandeurs d'asile.

Créé le 19 avril 1976, le SME a pour mission de contrôler les migrations et l'entrée des étrangers sur le territoire angolais. La province de Cunene partage 460 kilomètres de frontière avec la Namibie, dont 340 kilomètres de frontière terrestre et 120 kilomètres de frontière fluviale. Elle dispose de postes frontières dans les villes de Santa Clara, Calongo, Okalueque et Ruacaná.

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