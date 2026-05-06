Congo-Brazzaville: Ministère des Hydrocarbures - Bruno Jean Richard Itoua cède le témoin à Stev Simplice Onanga

Après cinq ans à la tête du ministère des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua a officiellement passé le relais, le 5 mai à Brazzaville, à l'entrant Stev Simplice Onanga. Un bilan jugé encourageant pour le ministre sortant, tandis que de nombreux défis attendent le nouveau.

La cérémonie de passation de service entre le ministre sortant, Bruno Jean Richard Itoua, et son successeur, Stev Simplice Onanga, s'est tenue selon les usages protocolaires, en présence des représentants de la présidence de la République et de la primature, ainsi que de nombreux cadres et proches. Ce moment solennel a consacré un changement à la tête d'un département stratégique chargé de mettre en œuvre la politique nationale dans les domaines des hydrocarbures liquides et gazeux.

Dans son allocution, le ministre sortant a dressé le bilan de ses cinq années d'exercice, qu'il qualifie de « passionnantes », marquées par des réformes structurantes et des défis majeurs. Il a notamment évoqué le redressement d'un secteur qu'il jugeait préoccupant à son arrivée, ainsi que les perspectives désormais favorables, portées par une augmentation attendue des investissements et de la production pétrolière. Celle-ci avoisine actuellement les 300 000 barils équivalent pétrole, avec des projections fixées à 500 000 à moyen terme, voire 700 000 à l'horizon 2030.

Bruno Jean Richard Itoua, reconduit au ministère de l'Energie et l'Hydraulique, a également rendu hommage à ses collaborateurs, saluant particulièrement son successeur qu'il a présenté comme un professionnel expérimenté au parcours solide, aussi bien dans le public que dans le privé. Il s'est dit confiant quant à la capacité de Stev Simplice Onanga à poursuivre la dynamique engagée, tout en appelant à la consolidation des acquis à travers la poursuite des réformes, des négociations et des investissements.

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Le nouveau ministre hérite, en effet, d'un portefeuille dense et stratégique. Parmi les dossiers prioritaires figurent la finalisation du projet de Code gazier, le traitement des affaires liées à la Société congolaise de comptage et de contrôle, ainsi que plusieurs projets d'infrastructures et de coopération, notamment la route Pointe-Noire-Djeno et l'approvisionnement en gaz avec des partenaires internationaux. À cela s'ajoutent des projets structurants tels que la création des directions départementales des hydrocarbures, la construction d'infrastructures à Pointe-Noire, ou encore la mise en œuvre de programmes sociaux en partenariat avec des opérateurs comme ENI. Le règlement des engagements internationaux, précisément vis-à-vis de l'Opep et de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, ainsi que la gestion des problématiques liées au terminal de Djeno et aux droits à huile, figurent également parmi les chantiers attendus.

Par ailleurs, Stev Simplice Onanga devra accélérer les négociations en cours autour de plusieurs projets pétroliers majeurs, notamment avec Wing Wah, Trident Energy, TEP Congo et Mercuria, tout en assurant le suivi de dossiers techniques et financiers sensibles. Enfin, le dialogue social reste un enjeu important, avec des relations à entretenir avec les partenaires syndicaux du secteur.