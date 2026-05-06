Tunisie: Hannibal - Un regard venu de Turquie sur la légende carthaginoise

La figure d'Hannibal Barca a été au centre d'une conférence organisée à Tunis par l'Yunus Emre Institute, dans le cadre d'un programme culturel dédié aux échanges historiques et académiques entre la Tunisie et la Türkiye.

À cette occasion, l'écrivaine et historienne turque İlknur Bektaş a présenté une intervention intitulée "Hannibal vu par une historienne turque", s'appuyant sur son ouvrage "L'Ombre de Rome : Hannibal". Elle y propose une lecture critique et historique du célèbre général carthaginois, mettant en avant son rôle stratégique majeur dans les affrontements avec Rome.

L'historienne a souligné que Hannibal ne peut être réduit à une simple figure militaire, mais qu'il incarne également un stratège dont les actions ont profondément influencé les équilibres politiques du monde antique. Elle a également insisté sur la diversité des interprétations historiques de son parcours, selon les contextes culturels et académiques.

Dans son intervention, elle est revenue sur la longue campagne militaire menée par Hannibal contre Rome, rappelant son importance dans l'histoire militaire antique et dans les études contemporaines consacrées aux stratégies de guerre.

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Le programme a également été marqué par l'intervention de l'ambassadeur de la Türkiye à Tunis, Ahmet Misbah Demircan, qui a mis en avant le rôle de la culture dans le renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et la Türkiye.

Il a souligné que la figure d'Hannibal constitue un pont historique et culturel entre les deux pays, et que la valorisation de l'héritage de Carthage en Türkiye contribue à renforcer la compréhension mutuelle. Il a également salué la traduction en langue arabe de l'ouvrage de l'historienne, la considérant comme une étape importante dans le rapprochement culturel.

L'ambassadeur a enfin évoqué la possibilité de développer des projets artistiques et théâtraux inspirés de la figure d'Hannibal, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles formes de coopération culturelle entre les deux pays.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer les échanges culturels turco-tunisiens et à encourager la production de projets académiques et artistiques communs.