Tunisie: Hajj 2026 - A partir de demain, premiers vols vers les Lieux Saints

Le compte à rebours est lancé pour les futurs pèlerins tunisiens. Anis Mzoughi, chargé de la Direction générale du Hajj et de l'Omra au ministère des Affaires religieuses, a confirmé ce mercredi 6 mai 2026 que le premier vol à destination des Lieux Saints décollera demain, jeudi 7 mai. Ce pont aérien se poursuivra sans interruption jusqu'au 22 mai prochain.

Lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale, Anis Mezoughi a insisté sur l'importance de l'organisation logistique pour cette première vague de départs. Il a ainsi appelé les pèlerins à se présenter à l'aéroport cinq heures avant l'heure d'embarquement, le premier vol étant programmé pour 9 h 00 du matin. Concernant la phase retour, les premiers vols vers la Tunisie sont attendus à partir du 1er juin et s'étaleront jusqu'au 14 juin.

Cette saison 2026 est marquée par une innovation majeure de Tunisair intitulée « Haj sans bagages ». Ce service premium a été pensé pour offrir un confort optimal aux invités de Dieu. Grâce à cette logistique simplifiée, les pèlerins pourront se rendre directement à leurs lieux de résidence à La Mecque ou à Médine sans attendre la récupération des valises à l'aéroport. Le transport des bagages est entièrement pris en charge par des équipes spécialisées, du terminal jusqu'à l'hôtel à l'arrivée, et inversement au retour, dans le respect des plus hauts standards de sécurité.

Tout en prodiguant une série de recommandations sanitaires et organisationnelles aux voyageurs, le responsable a rappelé que le quota tunisien est fixé cette année à 10 982 pèlerins. Toutefois, Tunis a officiellement sollicité une révision à la hausse de ce nombre auprès des autorités saoudiennes. Cette demande s'appuie sur les derniers chiffres du recensement général de la population de 2024, Anis Mzoughi espérant une réponse favorable de la part du Royaume pour permettre à davantage de citoyens d'accomplir leur rite.

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