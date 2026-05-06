Tunisie: Université Tunis El Manar - Lancement d'une plateforme numérique innovante pour booster la recherche scientifique

La recherche scientifique tunisienne franchit aujourd'hui une étape décisive vers la modernisation. Ce mercredi 6 mai 2026, l'Université de Tunis El Manar organise, au sein de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), une journée d'étude intitulée « Journée des structures de recherche 2026 ».

Le point d'orgue de cet événement est le lancement officiel d'une plateforme numérique innovante dédiée à la gestion et au pilotage des structures de recherche. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de l'université visant à moderniser le système de recherche scientifique et à en optimiser la gouvernance.

Ce nouvel outil numérique ne se contente pas de simplifier l'administration des projets. Il a été conçu pour soutenir le leadership numérique des compétences, faciliter le suivi des travaux de recherche et centraliser l'archivage des publications scientifiques dans un environnement sécurisé. En unifiant ces processus, l'université garantit une plus grande efficacité de gestion et une amélioration sensible de la performance de ses chercheurs.

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Au-delà de la gestion interne, cette plateforme agit comme une vitrine technologique. Elle renforce la visibilité des experts rattachés aux différents établissements de l'université et facilite l'accès aux équipements scientifiques de pointe. Cette mutualisation des ressources ouvre ainsi de nouvelles perspectives de collaboration transversale.

À travers ce projet, l'Université de Tunis El Manar réaffirme son rôle de pivot entre le monde académique et son environnement socio-économique. En valorisant les résultats de la recherche et en favorisant le transfert de technologie, l'institution entend mettre l'expertise de ses chercheurs au service d'un développement global et durable.