Tunisie: Coup d'envoi du 1er championnat « champions du savoir » alliant lecture et IA

Le siège de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) à Tunis devient, ce mercredi 6 mai 2026, le théâtre d'une initiative inédite dans le monde arabe. En partenariat avec la Société méditerranéenne pour l'enfance, l'organisation lance la première édition du championnat national « Champions du Savoir », un événement conçu pour redéfinir l'apprentissage chez les jeunes écoliers.

Invitée ce matin au micro de la Radio Nationale dans l'émission Yaoum Saïd, la directrice de cette session, l'enseignante Basma Ben Haj Ali, a souligné que cette compétition ne se limite pas à un simple concours scolaire. Elle ambitionne de réancrer durablement la culture de la lecture et du livre tout en intégrant les outils de l'intelligence artificielle pour décupler les capacités cognitives des enfants.

Cette joute intellectuelle met aux prises six établissements primaires du Grand Tunis, mobilisant des élèves de quatrième, cinquième et sixième années. Pour Basma Ben Haj Ali, il s'agit d'une véritable « compétition des connaissances » où le savoir académique rencontre l'innovation technologique.

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Le point d'orgue de cette journée est la présentation de « Nirou », une application interactive développée par des experts tunisiens. Première du genre dans la région, cette solution numérique vise à stimuler la pensée interactive et à enrichir les modes de communication chez l'enfant, plaçant la Tunisie à l'avant-garde de la pédagogie numérique arabe.