Tunisie: Industrie automobile - Le géant américain Visteon envisage une nouvelle phase d'expansion et de recrutement

La société américaine spécialisée dans les composants automobiles Visteon a exprimé son intention de renforcer ses investissements en Tunisie et d'y développer de nouveaux projets industriels, incluant la création de nouveaux emplois et l'extension de ses activités, lors d'une rencontre tenue mardi 5 mai au siège du ministère.

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé par intérim de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a reçu à cette occasion une délégation du groupe américain conduite par le vice-président exécutif du groupe, Joao Paulo Ribeiro, en présence de plusieurs hauts cadres du ministère.

Selon les échanges, la rencontre a permis de mettre en avant le rôle de Visteon dans le développement de l'industrie des composants automobiles en Tunisie. Le ministre a souligné l'importance de l'intégration de technologies avancées et de la valorisation des compétences locales et de la main-d'oeuvre qualifiée dans ce secteur stratégique.

De son côté, le représentant du groupe a réaffirmé la volonté de Visteon de proposer des solutions innovantes dans le domaine des composants électroniques intelligents, tout en confirmant la perspective de nouveaux projets d'expansion sur le territoire tunisien dans les prochaines années.

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Présente en Tunisie depuis 2005, Visteon est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques pour l'industrie automobile, notamment les solutions de climatisation et d'éclairage destinées à de grandes marques internationales. L'entreprise emploie actuellement 560 personnes en Tunisie, avec un taux d'encadrement estimé à 40 %.

À l'échelle mondiale, le groupe dispose de 14 sites de production et de 18 centres de recherche et développement, et emploie plus de 10 000 personnes. Son implantation en Tunisie s'inscrit dans une stratégie globale d'optimisation industrielle et d'innovation technologique dans le secteur automobile.