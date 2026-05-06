Afrique: Parlement panafricain - La Tunisie décroche trois postes clés et soutient une élection historique

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie a décroché trois postes clés au sein du Parlement panafricain et apporté un soutien décisif à l'élection d'un Nord-Africain à sa présidence, à l'issue de la session extraordinaire tenue à Midrand (Afrique du Sud) du 26 avril au 4 mai 2026.

La délégation de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a remporté la présidence du Groupe de l'Afrique du Nord, attribuée au député Yosri Baouab, le poste de rapporteur de la Commission sur la femme, la famille, la jeunesse et les personnes à besoins spécifiques, confié au député Lotfi Hammami, ainsi que la vice-présidence du Réseau des femmes parlementaires, échue à la députée Awatef Cheniti.

La session a par ailleurs été marquée par un fait historique : l'accession d'un représentant de l'Afrique du Nord à la présidence du Parlement panafricain pour la première fois depuis la création de l'institution en 2004. L'Algérien Fateh Boutbig a été élu avec près des deux tiers des voix, après avoir bénéficié du soutien actif de la délégation tunisienne au sein du groupe régional.

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L'ARP a également salué le rôle du député Aymen Ben Salah dans les concertations et sa contribution au maintien de la cohésion du groupe tunisien tout au long des travaux.

Dans un communiqué publié mardi soir, l'Assemblée a estimé que ces résultats attestent de la place grandissante de la diplomatie parlementaire tunisienne et de sa capacité à peser positivement sur son environnement régional et continental.

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