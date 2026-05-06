Tunisie: Billet/Revalorisation des salaires - Au chevet du pouvoir d'achat

Remodeler la carte du revenu national à travers des augmentations des salaires et des pensions de retraite est une décision qui vise à placer le citoyen au centre des politiques publiques, en favorisant l'amélioration des revenus, le renforcement de la protection sociale, la consécration de la justice sociale et l'amélioration du cadre de vie de toutes les franges de la société.

Dans ses discours, le Président Kaïs Saïed a montré à maintes reprises toute l'importance que requiert le sujet de la cherté de la vie qui se situe au coeur même de la problématique du pouvoir d'achat des Tunisiens et des préoccupations économiques et sociales du pays. Quoique les mesures se multiplient d'une année à l'autre pour préserver le niveau de vie des citoyens, la réalité quotidienne des ménages reste marquée par des difficultés persistantes, notamment en raison de la flambée des prix des produits de consommation courante.

Dans un contexte marqué par la flambée des prix, l'État active tous les leviers pour contenir l'érosion du pouvoir d'achat. Face à une conjoncture internationale marquée par des tensions inflationnistes persistantes et un environnement international incertain, il est crucial de mettre en garde contre certains risques, dont le principal est que les entreprises, pour compenser la revalorisation salariale, augmentent leurs prix de vente, ce qui annulerait le gain de pouvoir d'achat et relancerait l'inflation.

Au-delà des chiffres, la décision des augmentations salariales étalées sur trois années, à savoir 2026-2027-2028, traduit une volonté politique de restaurer un certain équilibre social, éviter une spirale inflationniste et préserver le tissu économique.

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La Tunisie, tout comme de nombreux autres pays, s'efforce de relever les défis économiques qui se sont posés. Une des orientations fondamentales de la gestion des finances publiques dans le pays est l'action prioritaire à la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, tout en veillant à maintenir l'équilibre financier de l'État. Dans cette optique, le gouvernement s'engage à garantir le maintien sinon l'amélioration du niveau de vie actuel des citoyens. Cela s'est traduit par la mise en place de politiques visant à augmenter les revenus des ménages, à réduire les coûts liés à la vie quotidienne et à assurer un accès continu aux biens et services essentiels.

La Tunisie a dû faire face à la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité à la suite de la crise économique mondiale. Le Président de la République n'a cessé de réaffirmer l'engagement de l'État envers sa politique sociale, mettant sur orbite, ces dernières années, le processus de consécration des fondements de l'État social et d'édification de la Tunisie du progrès et de la dignité voulue par les citoyens.

L'État social étant l'un des axes structurants de son projet de société. Cet engagement s'est matérialisé par une série de réformes ambitieuses et de programmes sociaux qui ont progressivement redessiné le paysage social, en plaçant la justice sociale, l'inclusion et la réduction des inégalités au cœur des politiques publiques. Il ne fait point de doute que la politique sociale de l'État va se poursuivre, dont les exigences du développement économique nécessite d'œuvrer ensemble à promouvoir les moyens de protection sociale, à renforcer la justice fiscale...