Tunisie: Derby de Tunis - 27 000 supporters autorisés pour l'Espérance

Les autorités sécuritaires ont validé l'attribution de 27 000 billets aux supporters de l'Espérance Sportive de Tunis pour le derby de la capitale face au Club Africain, prévu dans le cadre de la phase retour, a indiqué une source officielle.

Cette décision a été prise lors de la réunion sécuritaire tenue ce mardi au siège du gouvernorat de Ben Arous, consacrée à l'organisation de la rencontre. Ce quota est accordé dans un esprit de réciprocité, après que le match aller avait également réservé 27 000 billets aux supporters du Club Africain.

Par ailleurs, environ 3 000 billets devraient être mis en vente en ligne, compte tenu du nombre élevé d'abonnés de l'Espérance, estimé à près de 24 000. Les autorités n'ont pas communiqué, pour l'heure, sur les dispositifs logistiques et sécuritaires complémentaires qui accompagneront cette rencontre à forte affluence.