Tunisie: Trois entreprises américaines envisagent d'élargir leurs activités au pays

Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, l'ambassadeur des États-Unis à Tunis, Bill Bazzi, a annoncé, mardi la volonté de trois entreprises américaines d'élargir leurs activités en Tunisie.

Cité dans un communiqué publié par l'ARP, Bill Bazzi a souligné l'importance que les États-Unis accordent aux relations de coopération et d'amitié avec la Tunisie et leur engagement à continuer à la soutenir, en particulier dans les domaines économique et de l'investissement. Le diplomate américain a mis en avant l'image positive de la Tunisie auprès des responsables politiques et des hommes d'affaires américains, qui considèrent son climat d'investissement comme propice et prometteur.

Il a par ailleurs évoqué les résultats encourageants accomplis par la coopération militaire, exprimant la volonté de renforcer les relations bilatérales dans le domaine touristique, en incitant les touristes américains à choisir la destination Tunisie. L'ambassadeur américain a, également, mis en exergue l'importance de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de l'anglais en particulier, au regard de son rôle dans le rapprochement des deux peuples amis.

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Il a, à cet égard, salué les hautes compétences dont se distingue la jeunesse tunisienne, qui, selon lui, la qualifient pour jouer un rôle majeur tant au sein de la société que dans le processus d'édification engagé par le pays. Bill Bazzi a, par ailleurs, indiqué que son pays suit de près les développements politiques en Tunisie, soulignant la convergence des vues en matière de promotion de la démocratie et des droits et libertés. Il a également mis en avant l'accord sur les principes et valeurs fondamentaux qui sous-tendent les relations entre les deux peuples.

Pour sa part, Brahim Bouderbala, a salué la volonté des États-Unis de renforcer leurs projets et programmes d'investissement en Tunisie. Il a souligné l'engagement de l'institution parlementaire à mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la réussite de ces initiatives, à travers des cadres juridiques favorables.

Le président de l'ARP a également souligné, la volonté du parlement de soutenir les efforts de la fonction exécutive visant à établir une coopération étroite avec les pays amis dans un esprit de réciprocité et dans le respect de la souveraineté nationale. Il a mis en avant l'importance de renforcer l'action commune à travers les visites et l'échange d'expériences et d'expertises.

Sur un tout autre registre, le président de l'ARP a passé en revue le processus d'édification démocratique en Tunisie et les singularités du système politique mis en place, insistant sur l'attachement à préserver les droits et les libertés, à soutenir la liberté d'expression et à organiser la vie politique sur la base d'un État de droit et des institutions.

Dans cette perspective, il a rappelé les droits du peuple palestinien reconnus par la communauté internationale, estimant que les États-Unis, en raison de leur poids, peuvent jouer un rôle important en vue de permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes.