Tunisie: L'inflation s'installe à 5,5 % et pèse sur les ménages

Le taux d'inflation a atteint 5,5% au mois d'avril 2026, en glissement annuel, selon l'Institut National de la Statistique (INS), suite à l'accélération du rythme de progression des prix du groupe "Alimentation" (8,2% en avril 2026, contre 6,8% en mars 2026) et du groupe "Habillement et chaussures" (9,3% en avril 2026, contre 7,5% en mars 2026). Ce taux s'explique, d'autre part, par le ralentissement du rythme d'augmentation des prix du groupe "Service Transport" (2,2% en avril 2026, contre 2,8% en mars 2026).

Dans un bulletin consacré à l'indice des prix à la consommation (avril 2026), l'INS indique qu'en glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 8,2%. Cette hausse s'explique, principalement, par l'augmentation des prix des fruits frais (+19,2%), de la volaille (+16,1%), de la viande d'agneau (+16,1%), des légumes frais (+13,5%), de la viande bovine (+12%) et du poisson frais (+11,9%). En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de (-6,8%) et ceux des œufs de (-4,4%).

Les produits manufacturés et les services

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 4,7% en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 9,3% et des produits d'entretien courant du foyer de 4,8%. Pour les services, l'augmentation des prix est de 4,2% sur un an, en raison de l'enchérissement des services d'hébergement de 14,6%.

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Au mois d'avril 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) augmente à 4,8% après 4,6% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) progressent de 6,8% sur un an. Les prix des produits encadrés croissent quant à eux de 1%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 9,3% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation augmentent de 1,1% sur un mois

D'autre part, l'indice des prix à la consommation a augmenté, au cours du mois d'avril 2026, de 1,1% par rapport au mois de mars 2026. Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires de 1,4% et des prix du groupe « Habillement et chaussures » de 5,9%.

Sur un mois, les prix du groupe « Alimentation » ont augmenté de 1,4%, en raison de la hausse des prix des légumes frais de 5,6%, de la viande d'agneau de 3,5%, des fruits frais de 2,5% et des produits d'habillement de 5,9%, en raison de la fin des soldes d'hiver. En revanche, les prix des oeufs ont diminué de 4,5%. Les prix des articles d'habillement augmentent de 5,9%, ceux des chaussures de 6,8% et ceux des accessoires de 1,4%.