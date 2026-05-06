Tunisie: Cours particuliers - Jsqu'à 15 000 dinars dépensés pour un candidat au bac

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le coût des cours particuliers pour les candidats au baccalauréat peut atteindre des niveaux particulièrement élevés en Tunisie. Selon Ridha Zahrouni, président de l'Association des parents d'élèves, certaines familles déboursent jusqu'à 15 000 dinars sur une seule année scolaire.

Dans une déclaration accordée à Jawhara Fm, le responsable a indiqué qu'un document fourni par une mère d'élève fait état de ce montant, engagé pour financer les cours particuliers de son fils en préparation au baccalauréat.

Il a précisé que les dépenses mensuelles liées aux cours particuliers peuvent atteindre 2 000 dinars par élève, soulignant l'ampleur du phénomène et son poids croissant sur le budget des familles.

Par ailleurs, Ridha Zahrouni a estimé que le taux réel de réussite au baccalauréat serait nettement inférieur aux chiffres officiels. Selon lui, il avoisinerait 20 %, en se basant sur le nombre d'élèves inscrits en première année de l'enseignement de base au même âge, ce qui prend en compte les abandons scolaires intervenus en cours de parcours.

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À l'inverse, les taux de réussite annoncés officiellement, généralement compris entre 50 % et 60 %, reposent uniquement sur le nombre de candidats ayant effectivement passé l'examen, a-t-il expliqué.

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