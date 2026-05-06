Tunisie: Été 2026 - La CTN programme 149 traversées entre Marseille et Gênes

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé la programmation de 149 traversées maritimes pour assurer le retour des Tunisiens résidant à l'étranger durant la saison estivale 2026. Ces rotations se répartissent entre 82 liaisons sur la ligne Marseille et 67 sur la ligne Gênes.

S'exprimant ce mercredi 6 mai 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, la directrice commerciale du transport des passagers, Amel Ben Rajeb, a précisé que la compagnie prévoit une capacité globale de 433 000 passagers et 126 000 véhicules.

Cette capacité sera assurée par les navires Tanit et Carthage, dans le cadre d'une saison estivale qui débutera le 15 juin 2026. À ce jour, 136 000 réservations ont déjà été enregistrées.

Dans le cadre du rapprochement de ses services avec les Tunisiens à l'étranger originaires du sud du pays, la CTN prévoit également 9 traversées supplémentaires sur la ligne de Zarzis.

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Évoquant les préparatifs logistiques, la responsable a indiqué que la compagnie a engagé des opérations de maintenance et de préparation de sa flotte, tout en mettant en oeuvre un programme visant à améliorer ses performances et à renforcer sa capacité d'accueil.

Sur le plan tarifaire, 31 % de la capacité totale est proposée à des tarifs préférentiels, avec des réductions comprises entre 25 et 39 %. Plusieurs formules sont mises en place, dont le tarif "famille", le tarif "Marjane" (réductions de 14 à 31 %) et le tarif "Marhba", destiné aux passagers voyageant sans véhicule, avec des remises allant de 38 à 40 %.

La directrice commerciale a, par ailleurs, insisté sur l'importance de la réservation anticipée, rappelant que les ventes ont été ouvertes depuis décembre 2025. Elle a également précisé que la compagnie propose un paiement échelonné, avec un acompte de 15 % à la réservation et le règlement du solde 45 jours avant la date du départ.