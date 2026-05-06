Tunisie: Sousse serre la vis contre l'occupation anarchique des trottoirs

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les unités de la police municipale du quartier Riadh, à Sousse, ont saisi, mardi, 950 pièces de vêtements usagés ainsi que des quantités de fruits et légumes et du matériel de pesage, lors d'une campagne de terrain visant à lutter contre le phénomène de l'occupation anarchique de la voie publique.

Au cours de cette opération, quatre infractions sanitaires ont également été relevées, selon un communiqué publié par la municipalité de Sousse.

Cette intervention a été menée en coordination entre le poste de la police municipale du quartier Riadh, la brigade de police secours relevant de la zone sud de Sousse et les agents du service de coordination municipal.

La municipalité précise que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à endiguer les formes d'occupation illégale des trottoirs et à faire respecter la réglementation en vigueur.

Elle souligne également que ces opérations ont pour objectif de préserver la santé publique, d'assurer la sécurité des citoyens et de maintenir la propreté de l'environnement.

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