Togo: Questions autour du Code du travail

6 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La Synergie des travailleurs du Togo (STT) dénonce une vague de licenciements dans plusieurs entreprises et pointe une faille majeure dans le Code du travail de 2021.

Selon la secrétaire générale, Nadou Lawson, le problème est précis.

Avant 2021, l'inspecteur du travail avait le pouvoir de vérifier, et de faire vérifier par des experts, si les motifs économiques avancés par les entreprises pour licencier étaient réels. Depuis le nouveau Code, ce pouvoir a été supprimé. Résultat : des entreprises en profitent pour procéder à des licenciements dont la légitimité économique n'est plus contrôlée.

La STT appelle le gouvernement à ouvrir un dialogue pour corriger les dispositions du Code du travail jugées trop permissives, et redonner aux inspecteurs du travail les moyens d'exercer pleinement leur mission de contrôle.

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