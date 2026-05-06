Afrique: Wadii El Jari - Demande de remise en liberté rejetée et procès reporté au 26 mai

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a tranché ce mercredi concernant le sort judiciaire de l'ancien Président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Wadii El Jari. La cour a rejeté la demande de mise en liberté déposée par ses avocats, ainsi que celles d'autres coaccusés, tout en décidant de reporter l'examen de l'affaire à l'audience du 26 mai prochain.

Ce dossier porte sur des soupçons d'irrégularités lors de la conclusion d'un contrat avec l'un des cadres techniques des équipes nationales. Plus tôt dans cette affaire, la Chambre criminelle de la Cour d'appel avait déjà confirmé la culpabilité de l'ancien dirigeant fédéral, tout en ramenant sa peine de prison de quatre à trois ans. Un second accusé, un cadre technique actuellement en liberté, a quant à lui vu sa peine de six ans d'emprisonnement maintenue.

Les chefs d'accusation retenus dans ce dossier sont particulièrement lourds. Ils concernent notamment l'exploitation par un fonctionnaire public de sa qualité pour obtenir un avantage injustifié, pour lui-même ou pour autrui, causant ainsi un préjudice à l'administration. Les prévenus sont également poursuivis pour avoir enfreint les règlements en vigueur lors de ces opérations financières et pour complicité dans ces actes.

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