Tunisie: Bac blanc 2026 - Coup d'envoi aujourd'hui pour les candidats

À quelques semaines des épreuves officielles, les candidats au baccalauréat entament une étape cruciale de leur préparation.

Les élèves des établissements publics et privés passent, à partir d'aujourd'hui mercredi 6 mai, les épreuves du bac blanc. Ces examens du troisième trimestre se déroulent dans des conditions similaires à celles de l'examen national du baccalauréat.

Le bac blanc se poursuivra les 7, 8, 11, 12 et 13 mai, selon les calendriers arrêtés par les différents établissements scolaires.

Ces épreuves constituent une simulation complète des conditions réelles de l'examen dans toutes les matières obligatoires et optionnelles. Elles visent à entraîner les élèves, évaluer leur niveau de préparation et les familiariser avec le calendrier officiel de la session principale du baccalauréat, prévue les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin prochain, conformément au calendrier du ministère de l'Éducation.

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Par ailleurs, les candidats passeront les épreuves pratiques et orales du baccalauréat entre le 14 et le 23 mai 2026, après avoir déjà effectué l'épreuve d'éducation physique (bac sport), organisée du 13 au 25 avril 2026. À ce titre, 3 404 candidats ont été dispensés de cette épreuve.

Les résultats de la session principale du baccalauréat 2026 seront annoncés le mardi 23 juin, tandis que les épreuves de la session de contrôle se dérouleront les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026. Les résultats de cette session seront proclamés le 12 juillet 2026.