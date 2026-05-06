Tunisie: Le ministre des affaires religieuses remet les prix du concours national de mémorisation et de récitation du Coran

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a présidé ce mardi, au siège de la Ligue nationale du Saint-Coran,la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours national de mémorisation et de récitation du Coran, baptisée « Édition Cheikh Ahmed Al Haris Al Lamloumi ». Il a procédé à la distribution des prix et des certificats d'appréciation et de mérite aux lauréats en compagnie du président de la Ligue, Cheikh Mohamed Machfar.

Bouhali a prononcé un discours à cette occasion, dans lequel il a adressé ses remerciements aux cheikhs et aux encadreurs ayant veillé à la réussite de ce concours national, soulignant l'engagement du ministère à soutenir les activités de l'association visant à diffuser les valeurs de bienfaisance au sein de la société, selon un communiqué du ministère.

Le ministre des Affaires religieuses a souligné que l'attention portée au saint Coran, tant par sa récitation que par son exégèse ou sa psalmodie, constitue un pilier fondamental de la politique de l'État et vise à protéger l'identité nationale ainsi qu'à ancrer les valeurs de modération et de juste milieu issu du Coran.

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À l'occasion de sa visite au siège de la ligue, le ministre a présidé une réunion avec les membres du nouveau comité directeur de la ligue, au cours de laquelle il a salué l'esprit de responsabilité et la discipline de ses membres ainsi que de l'ensemble de ses structures régionales, et les a invité à redoubler d'efforts pour former des nouvelles générations de mémorisateurs du Coran.